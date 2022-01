Registran pequeñas olas de tsunami en Puerto Rico relacionadas a erupción volcánica en Tonga

La Oficina Internacional de Tsunami del Caribe informó el sábado que se registraron pequeñas olas de tsunami en Mayagüez, relacionado a la erupción del volcán submarino en Tonga.

Según indicó la organización en redes sociales, el tsunami se observó 12 horas después de la erupción volcánica.

¿Qué sucedió

La oficina explicó que “el tsunami que llegó a Puerto Rico no fue un tsunami que viajó a través del océano, sino que fue una onda expansiva de presión provocada por la violenta erupción del volcán en la atmósfera que generó un leve aumento en la columna de agua”.

Se registraron olas en isla de Mona

El Servicio de Avisos de Tsunami de EEUU también informó en su página web, que se registraron las olas en isla de Mona y otras zonas de la cuenca caribeña.

Dichas olas oscilaron entre los 0.1 pies registrados en Isla Mujeres y en Puerto Morelos (México) y a los 0.4 pies medidos en la isla de Mona, en Puerto Rico, precisó dicho servicio perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La institución subrayó que no se requiere "tomar ninguna medida" porque el tamaño de las olas no es motivo de preocupación, e insistió en que no hay ninguna amenaza de tsunami en Puerto Rico, las islas Vírgenes estadounidenses o las británicas.