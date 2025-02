“Regreso a casa lleno de gratitud”: Piculín Ortiz es dado de alta

La leyenda del baloncesto puertorriqueño, José "Piculín" Ortiz, fue dado de alta este miércoles, informó por medio de un comunicado.

“Hoy, miércoles, con mucha gratitud, comparto que he sido dado de alta del hospital después de un poco más de una semana desde mi último ingreso. Este ha sido un proceso difícil, pero me siento agradecido de tener una nueva oportunidad de vida. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al personal médico y de enfermería del Hospital Ashford de San Juan por su entrega y compromiso en mi cuidado. A cada puertorriqueño y puertorriqueña que donó sangre y plaquetas, les debo la vida. Su generosidad me ha dado fuerzas para seguir adelante en esta lucha contra el cáncer colorrectal. Me conmueve saber que, literalmente, corre por mis venas la sangre de mi gente, de mis hermanos y hermanas boricuas que no dudaron en ayudarme. También agradezco a todos los que han orado por mi recuperación y me han enviado mensajes de apoyo. Su energía y cariño han sido un gran aliento en este camino", escribió Ortiz, quien aprovechó además para hacer un llamado a la ciudadanía a que sigan donando sangre y plaquetas.

"Hoy regreso a casa con el corazón lleno de gratitud, listo para seguir luchando, junto a mi esposa Sylvia y mis dos fieles compañeros de cuatro patas: Athenas y Aquiles. ¡Seguimos adelante!”, finalizó.

Ortiz fue recluído en el hospital el pasado 3 de febrero este lunes en el hospital, tras sufrir una recaída. Piculín fue operado como parte de su tratamiento contra el cáncer colorrectal, con el que fue diagnosticado en el 2023.