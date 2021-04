Remueven sobre 5,000 libras de basura en limpieza submarina de playas y arrecifes

Cientos de ciudadanos removieron 4,962 artículos equivalentes a unas 5,613.91 libras de desperdicios en sobre 15 arrecifes y playas del país, y rescataron múltiples organismos marinos durante el primer evento masivo y simultáneo de Limpieza a Fondo en Puerto Rico, informó este miércoles Ana Trujillo, directora ejecutiva de Scuba Dogs Society (SDS).

Tras la iniciativa, eliminaron desechos en los arrecifes de coral de Cayo Aurora (isla Gilligans), Playa El Natural, Crash Boat, El Escambrón, Cerro Gordo, Icacos y Pirate’s Cove, en Vieques. También se limpiaron las playas de: Guanajibo, Seven Seas, Medio Mundo, Tres Palmas, Jobos, La Pocita y la playa frente Capitolio.

Solamente en la línea costera de Mayagüezs se removieron 3,120.2 libras de desechos, entre ellos: 48 gomas, cuatro colchones, una motora acuática (jet sky), varios sofás, dos televisores y otros materiales.

Son únicas y están en peligro. Los detalles en este reportaje.

El operativo de la Limpieza a fondo se efectuó los pasados dos fines de semana.

“Esta semana en que conmemoramos el Día del Planeta (22 de abril) nos enorgullece informar que estos sobre 400 voluntarios, además de los capitanes, empleados municipales y de agencias públicas le hicieron el mejor regalo posible limpiando arrecifes y playas”, expresó Trujillo en una declaración escrita.

“Sin embargo, es triste ver cómo artículos que típicamente se asocian con momentos felices y con actividades vitales como alimentarnos e hidratarnos, terminan contaminando los mismos ecosistemas que nos proveen servicios importantes para nuestro bienestar. Nuestra población y las demás personas en el planeta dependen de los arrecifes de coral porque nos protegen de desastres naturales, como los huracanes”, contrastó.

Te podría interesar: Cierre de playas y balnearios | 41 municipios implementarán OE por repunte del COVID-19

Los resultados de esta Limpieza a Fondo muestran que la basura que con mayor frecuencia invade y amenaza los arrecifes es, en orden de prelación: latas de bebidas, botellas de cristal, botellas plásticas, vasos, platos y cubiertos plásticos. También se encontraron, en orden de frecuencia: fragmentos plásticos, envases de comida de ‘foam’ y otro material plástico, gomas, guantes, mascarillas y material de construcción.

Rescatan organismos

De otra parte, Trujillo reveló que lograron rescatar peces, cangrejos, poliquetos, cobitos, estrellas de mar y anémonas, entre otros organismos que habían quedado atrapados en la basura.

“Los organismos rescatados fueron liberados al mar. Este rescate constituye una de las partes más gratificantes y educativas de la jornada, nos convertimos en testigos directos del efecto nocivo de los desperdicios en las especies marinas y de la importancia de revertir estos efectos a nuestros ecosistemas”, narró la científica.

Trujillo destacó también el espíritu de solidaridad de los voluntarios, quienes, como parte de la logística, de la limpieza submarina formaron cadenas humanas (submarinistas, kayaks, tablas, rescatistas en orilla) para llevar los desechos sumergidos en el mar hasta la orilla.

Los organizadores agradecieron a las entidades ambientales, sin fines de lucro, comunitarias, municipios, empresas, familias, individuos, agencias y corporaciones estatales que se sumaron al esfuerzo. “Con esta alianza esperamos ayudar a reducir los impactos negativos que afectan a nuestros arrecifes”, mencionó Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Aseguró, sin embargo, estar sumamente preocupado por la cantidad de impactos que sufren los corales de Puerto Rico a causa de diversos factores. “La falta de implantación de un programa de reciclaje que reduzca la cantidad de basura que se genera y las descargas de aguas usadas con tratamiento inadecuado ofrecido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con el aval de la Agencia federal de Protección Ambiental, que le continúa concediendo dispensas, parecen cancelar esfuerzos tan monumentales como este”, lamentó.

“Igualmente nocivas son las descargas de sedimentos resultado de la falta de implementación de un plan de control de erosión y sedimentación (Plan CES) por la Junta de Calidad Ambiental”, añadió Chaparro. Recalcó que esto se suma al calentamiento de las aguas como resultado del cambio climático y la quema de combustibles fósiles.

La especie está en peligro crítico de extinción.

Además del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, otra de las dependencias públicas que se unió a la Limpieza a Fondo fue la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). Su director ejecutivo, Carlos Mercado, recalcó la importancia de proteger los recursos marinos y las costas.

“La Compañía de Turismo está consciente de que la conservación y manejo apropiado de los recursos de nuestra Isla son vitales tanto para el bienestar de todas las formas de vida que habitan en nuestra Isla, como para continuar potenciando el desarrollo sostenible de Puerto Rico como un destino diverso de clase mundial”, afirmó Mercado. Recordó que este mes Turismo realizó la primera fase de su iniciativa Tumba La Tiraera, un nuevo esfuerzo de limpieza de playas.

La alianza para la Limpieza a fondo está compuesta por: 7 Quillas, Access All Services (AAS), AmandOcéano, Arrecifes Pro Ciudad, Basura Cero, Bio Strong, Bluetide, CESAM, Compañía de Turismo, Cooperativa de Seguros Múltiples, DDB Latina, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Drna), East Coast Water Taxi, Fundación Liberty, Garnier, Innovation, Lets Go Puerto Rico, Masters from the Sea, McDonald’s, Microsoft, Mother Flower Products, Ocean Lab, Para la Naturaleza, Prouco Group, Rescate Playas Borinquen, Scuba Dogs, Scuba Dogs Society, Sea Grant, The Agua Viva Project, The House, Ticatove y Walmart.