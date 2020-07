René Pérez encabeza lista de electores recusados de la CEE

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) publicó este viernes una lista de Electores Recusados encabezada por René Juan Pérez Joglar, mejor conocido como "Residente".

Según la CEE se recusa para:

"Excluir a todo elector de las listas que NO cumpla con disposiciones del Código Electoral. Y evitar que otros que NO tienen derecho ingresen al Registro General de Electores".

A continuación, por qué se recusa a detalle:

-Fallecer.

-No es ciudadano americano.

-No es persona que alega ser.

-No tiene edad a la fecha del evento.

-Domicilio fuera del precinto inscrito.

-Duplicidad en el Registro General de Electores.

-Declaración de incapacidad mental por Tribunal.

“Si tu nombre aparece en esta lista acude inmediatamente a la Junta de Inscripción permanente (JIP) de tu precinto. Para más información pues llamar al 787-777-VOTA (8682) ext. 2367. También puedes buscar tu JIP en voto2020.com”, recomienda la CEE.

Lee AQUÍ el Proceso de Recusación Electoral 2020.

Al momento, el cantante no ha emitido expresiones.

