Renuncia el comisionado de NMEAD, José Burgos

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, el general José Burgos, renunció este martes.

"Aunque no se me ha solicitado mi renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera en que me había comprometido y propuesto", lee la carta publicada en Twitter por la periodista Melissa Correa.

Su salida es efectiva de inmediato.

Burgos es uno de los funcionarios referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) por la fallida compra de las pruebas de COVID-19.

Su salida ocurre durante la época de huracanes.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

