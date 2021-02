Renuncia la epidemióloga Fabiola Cruz a su puesto en el Departamento de Salud

La epidemióloga Fabiola Cruz, presentó su renuncia al Departamento de Salud, según publicó en su red social de Twitter, este sábado.

Cruz dirigía el rastreo de casos de coronavirus (COVID-19).

Aquí sus declaraciones:

“El pasado 5 de febrero de 2021 presenté mi renuncia al Departamento de Salud como asesora en epidemiología y Directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), efectiva a 30 días de la fecha de notificación de esta decisión, según establecido en el contrato.”, lee la publicación.

La decisión no es una fácil, pero quiero dar las gracias de todo corazón por la oportunidad que me han dado para poder servir a mi país. Un pedazo de mi corazón se queda con el gran equipo, mi querido SMICRC del Departamento de Salud.

“Durante estas semanas, estaré trabajando una transición completa para que la continuidad del programa en sus distintas funciones no se vea afectada. He recomendado a la epidemióloga Dra. Yonaica Plaza, quien tiene la preparación académica y la experiencia en municipios para continuar la dirección del SMICRC. De mi parte, me dirijo a seguir mi preparación académica en el campo de la medicina con el fin de continuar sirviendo a mi país. ¡Seguiremos dando lo mejor, gracias, Puerto Rico!”, finaliza.

El Departamento de Salud informó este sábado que el total de fallecimientos en Puerto Rico por COVID-19 es de 1,872, tras sumarse cinco nuevas muertes.

Además, reportó 230 nuevos casos confirmados, con un total de 88,352; 80 casos probables, con un total de 7,003; y 644 nuevos casos sospechosos, con un total de 71,063. Los casos confirmados son aquellos que tienen una prueba PCR positiva.

Según el portal de la agencia, hay 265 personas hospitalizadas por el virus.

