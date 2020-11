Renuncia Néstor Alonso, tras ser arrestado por los federales

El representante Néstor Alonso Vega, del Partido Nuevo Progresista, renunció hoy al escaño. Su dimisión será "inmediata e irrevocable", según lee una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez Núñez.

"Ante los hechos que se han discutido públicamente, en los que hay una investigación federal en mi contra, he tomado esta difícil decisión por el bienestar del cuerpo legislativo al que me he honrado en pertenecer.", lee el documento.

“Estoy tranquilo y en paz. Vine a trabajar por mi pueblo, y eso he estado haciendo desde 2017. Pero comprendo la responsabilidad del momento histórico en que nos encontramos y, por lo tanto, he tomado la decisión que le acabo de comunicar.”, agrega.

Su salida se da tras ser arrestado por las autoridades federales el pasado 5 de noviembre y luego de que Méndez Núñez, le diera hasta el mediodía de hoy para presentar su carta de renuncia. De lo contrario, el cuerpo iniciaría el proceso de expulsión.

El ahora exlegislador enfrenta cargos por robo de fondos federales, soborno y fraude electrónico. Se declaró no culpable. Fue arrestado el pasado jueves, 5 de noviembre.

La fianza se fijó en $10,000, de lo cuales solo tendría que pagar $1,000 (fianza asegurada) para poder ser liberado.

“La corrupción pública constituye una amenaza a nuestras instituciones democráticas, y erosiona la confianza en el gobierno, dijo el fiscal federal Stephen W. Muldrow, en conferencia de prensa.

El esquema que se le imputa

Según el pliego acusatorio, el supuesto esquema – que incluye fondos federales- ocurrió entre febrero de 2018 a septiembre de 2020. Supuestamente, Alonso Vega autorizó varios ajustes de salarios a empleados de su oficina legislativa. El aumento fue de $760 a $1,442 de una bisemana a otra. Luego, se lo aumentó para el mes de mayo a $2,043. Sin embargo, en julio de 2018 se lo redujo a $1,417, como consecuencia de una reducción presupuestaria en su oficina.

Luego, para octubre de 2019, se le aumentóٙ nuevamente el salario bisemanal a $2,270 y se mantuvo hasta julio de 2020.

De ese salario inflado, se suponía que Alonso Vega recibiría la mitad del aumento que se dividía en los días de paga.

Presuntamente, la persona utilizaba varias formas para transferir el dinero a Alonso Vega. Por ejemplo, utilizaba ATH Móvil; unos pagos a una cuenta que Alonso Vega tenía en la cadena Home Depot y pagos en efectivo.

De ser hallado culpable, se expone entre 10 a 20 años de cárcel.

Solicitudes de reununcia

Alonso Vega resultó electo con 59,710 votos en las pasadas elecciones generales.

El mismo día del arresto, el gobernador electo y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, solicitó la renuncia inmediata de Alonso, tanto del escaño actual, como el que hasta el momento, ganó en las elecciones.

Ante la información difundida, el Representante Néstor Alonso tiene que renunciar inmediatamente. Reitero que en mi gobierno no habrá espacio ni tolerancia para la corrupción. Estaré atento a la conferencia de prensa del FBI para emitir más declaraciones de ser necesarias. — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) November 5, 2020

“En la mañana de hoy he advenido en conocimiento de que el Repesentante Néstor Alonso fue arrestado por las autoridades federales. Lamento la situación en la cual se encuentra el Representante, pero reiteramos que nadie se encuentra por encima de la ley. Aun cuando entendemos que al Representante le asiste el derecho constitucional de la presunción de inocencia, le estamos pidiendo la renuncia inmediata al cargo que ocupa en la Cámara de Representantes de Puerto Rico”, sostuvo por su parte el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez.

“Como hemos dicho desde un principio, no toleraremos ningún acto en contra de la ley, venga de donde venga. Hemos actuado y continuaremos actuando con la misma firmeza en contra aquellos que le faltan a la confianza del pueblo. No hay espacio alguno para acciones contrario a la ley en el servicio público, ninguno”, añadió.

