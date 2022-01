Repartirán 6,000 pruebas caseras de COVID-19 en Vega Alta

La alcaldesa de Vega Alta, Maria M. Vega Pagán, anunció este domingo la distribuición de 6,000 pruebas caseras para detectar el coronavirus en su municipio.

Informó que, tras un acuerdo de colaboración con la Community Health Foundation y a una de las iniciativas del programa “Path out of the Pandemic” del Presidente Biden, este lunes repartirá al menos 2,000 pruebas en un evento servicarro, para minimizar el contacto físico con los ciudadanos que acudan a la actividad.

La misma se realizará a partir de las 11:00 am en la cancha Victor Marchand, donde acompañada de un contingente de empleados municipales, la alcaldesa aprovechará la ocasión para hacer hincapié en la responsabilidad particular de cada ciudadano de prevenir los contagios.

“Agradecemos a Community Health y a su principal oficial ejecutiva licenciada Nilda Santiago, por este decidido y patente apoyo a nuestra gestión salubrista, que comenzó desde el primer día de nuestra gestión como alcaldesa. Siendo la ciudad uno de los pueblos en nivel de contagio elevado, seguirá siendo nuestra firme prioridad combatir y detener el COVID”, aseguró la ejecutiva municipal.

Mientras, la licenciada Santiago comentó: “ en medio de esta pandemia no hemos parado de trabajar. Gracias al apoyo de nuestros empleados hemos administrado miles de vacunas y miles de pruebas de detención de este virus letal. Contamos con una comprometida Junta de Directores de base comunitaria quien nos guía y presenta las necesidades para garantizar el acceso a los servicios médicos y la continuidad de cuidado de una manera coordinada y en beneficio de nuestros pacientes”.

La distribución se realizará de manera organizada hasta el cupo máximo de 2,000 pruebas caseras para uso personal e individual. Los interesados formarán una fila de autos y permanecerán dentro de sus vehículos. Personal municipal los registrará en el enlace habilitado para justificar la distribución de pruebas y proveer para su posterior rastreo de arrojar positivo.

Durante la semana, Vega Pagán y Community Health continuarán con el plan de distribución a través de todas las comunidades, para repartir las restantes 4,000 pruebas y hacerlas accesible a sectores vulnerables y lugares aislados de la ciudad.

Vega Pagán destacó que un gran segmento poblacional de Vega Alta está integrado por adultos mayores, muchos con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas, por lo que continuará de manera ininterrumpida con esta campaña educativa y de prevención.

Todas las semanas el municipio realiza y apoya junto a la fundación, esfuerzos de vacunación y de la tercera dosis en el centro comercial Plaza Gran Caribe Mall de la ciudad.

Community Health Foundation of Puerto Rico (CHFPR) es una organización sin fines de lucro donde se ofrecen servicios de salud primarios, comprensivos y compasivos a toda la comunidad incluyendo a la población médico indigente y sin cubierta médica.