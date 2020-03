Reportan que Gobierno habría enviado mal las pruebas de COVID-19 a los CDC

El periodista estadounidense David Begnaud reportó este viernes que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) le dijeron que las pruebas de Puerto Rico se han tardado más de los esperado porque el Gobierno no las envió correctamente.

Según dijo, los CDC le indicaron que las muestras no estaban en "condición apropiada" ni tenían "documentación precisa".

Sin embargo, las muestras no tendrán que ser enviadas nuevamente y esperan que los resultados están listos dentro de 24 y 36 horas.

Por su parte, la senadora Rossana López alegó que tiene información que apunta a que las muestras no fueron enviadas a principios de semana como dijeron las autoridades, si no el miércoles. Esta información no ha sido confirmada ni negada por el Gobierno.

"¿Saben por qué los resultados de la paciente italiana que está en el Ashford Hospital no han llegado? Porque dicha prueba no se envió el domingo, como alegó la Gobernadora. La enviaron el miércoles. La obsesión por querer controlado todo, llevaron a la Gobernadora a obviar la labor del equipo del Center of Disease Control (CDC) en Puerto Rico, quienes estaban listos para hacer las pruebas mediante los ‘tests kits’ y la validación de los resultados”, dijo la senadora.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, alegó este viernes en conferencia de prensa que los CDC enfrentan serios problemas para procesar muestras y que a eso se debe la tardanza.

Este medio se comunicó con el portavoz del Departamento de Salud, pero al momento no han emitido declaraciones al respecto.

