Reportan varios incidentes con balas perdidas

Varios incidentes con balas perdidas fueron informados este domingo por el Negociado de la Policía.

El primer caso se reportó a las 12:05 de la madrugada en la urbanización Alturas de Río Grande, en el mencionado municipio, donde se recibió llamada de Rubén García Flores del lugar de los hechos alegando que una mujer resultó herida de bala en el cuello. Allí, manifiesta la querellante, que cuando se despidió el año la misma escuchó el disparo y otros ruidos por pirotecnia.

Posteriormente la misma sintió algo caliente en el lado derecho del cuello. Al lugar llegó personal de OMME, los cuales le prestaron los primeros auxilios y la misma se negó a ser transportada para evaluación médica.

Por otro lado, a la 1:12 de la madrugada, en la calle Vía 31 de la urbanización Villa Fontana, en Carolina. Otra mujer, identificada como Maritza Machuca Rivera, de 66 años, también resultó herida por una bala perdida.

Según se indicó, y de acuerdo a la investigación realizada, que se recibió llamada a través del Sistema 9-1-1 indicando de una mujer herida de bala. Al llegar al lugar, se encontró la perjudicada la cual informó que una bala a travesó el techo de madera de su residencia impactándola superficialmente en el lado derecho del pecho.

Al lugar de los hechos se personaron paramédicos pero la perjudicada declinó los servicios médicos y los mismos se marcharon del lugar.

Se personó la agente Marjorie Ortiz 28257 de Servicios técnicos la cual tomó 13 fotos

El agente Erick Viera investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Carlos Dávila del CIC de Carolina para que continúe con la investigación.

Cabe señalar, que la Policía investigó otro incidente reportado a las 11:08 de la noche del sábado en el sector Cordero del Bo. Palmar de Aguadilla.

Según informó el perjudicado, mientras se encontraba compartiendo con sus familiares en el balcón de su residencia, sintió un ruido y luego un calentón en el área del tobillo izquierdo y cuando verificó, observó sobre el suelo un plomo perteneciente un proyectil de arma de fuego.

Sin embargo, no resultó herido e indicó que no asistiría al hospital, ya que no tenía lesión visible.

El agente Jesús Rivera de ese distrito, investigó la querella, supervisado por el Sgto. Joel Vargas Barreto adscrito a la División de Propiedad, C.I.C.