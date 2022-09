Representante critica la ausencia de LUMA y AEE a vista de la Cámara

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Tores Cruz, calificó el jueves como “una excusa baladí” la no comparecencia de Wayne Stensby, principal oficial ejecutivo de LUMA Energy y Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la vista pública sobre los esfuerzos para restablecer el servicio eléctrico luego del paso del huracán Fiona.

“La no comparecencia de estos funcionarios a esta Vista Pública es una afrenta, una irresponsabilidad y una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. La excusa baladí que dan para no comparecer es que están trabajando 24/7 respondiendo la emergencia en Puerto Rico. Sin embargo, estos funcionarios comparecen diariamente a medios de comunicación de radio, televisión y a conferencias de prensa dónde están más de dos a tres horas en esa conferencia de prensa controlada por ellos y en las que no contestan las preguntas que le hacen muchos periodistas adecuadamente”, dijo el representante al abrir la Vista Pública.

“No hay razón para que se escuden en que están trabajando. Josué Colón no aprieta un tornillo en ninguna caldera de las plantas de generación, ni va a echarle aceite a las calderas ni le da mantenimiento. El ingeniero Wayne Stensby que siempre viene aquí y contesta que no sabe nada, tampoco mueve un cable en LUMA, ni levanta un poste, ni corta vegetación, ni levanta un machete, ni cambia un transformador. El es un oficial administrativo”, sostuvo el representante quien insistió que si no podían comparecer, podían enviar a un representante.

Colón Ortiz envió su carta de excusa luego de las 5:30 pm del miércoles y sometió unos documentos que había requerido la comisión. En el caso de Stensby, envió la excusa cerca de las 8:00pm, pero no sometió ningún documento, según el representante Torres Cruz.

El representante repautó la vista para el lunes 3 de octubre a las 10:00 a.m..

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández autorizó a todos los representantes a participar de la Vista Pública, lo que técnicamente la convirtió en una Comisión Total. No obstante, al momento de abrir la vista pública, solamente se encontraban presentes los representantes Torres Cruz, Mariana Nogales Molinelli, Denis Márquez Lebrón y José Aníbal Díaz Collazo. Via electrónica se encontraban el representante José “Memo” González y la representante Lissie Burgos Muñiz.

