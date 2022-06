Representante de Proyecto Dignidad se opone al currículo de perspectiva de género

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz se opuso este martes, a la integración del currículo con perspectiva de género al Departamento de Educación.

“Esto es una clara enmienda al currículo existente y una evidente implementación del Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos que anunciaron en enero pasado implementarían”, dijo Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

Burgos también señaló que el currículo educativo atropella el derecho de los padres de ser responsables de la educación de valores a sus hijos.

Según la representante, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés planifica comenzar la integración del currículo de ideología de género a todas las materias como recomendación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE).

Manifestó además que la aplicación será de manera transversal para ampliar la discusión de lo que consideran una problemática social donde los estudiantes puedan identificar y erradicar esas conductas. Asimismo, expresó que el currículo no tiene un nombre, por lo que no es un currículo per se, pero que será parte del currículo general del departamento.

La Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, en su capítulo 11 y artículo 11.01 reconoce la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos como un derecho fundamental, estableciendo] que la escuela tiene una función subsidiaria no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna.

Asimismo, el inciso de este mismo artículo reconoce como derecho de los padres, tutores o encargados el “seleccionar, de forma exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad”.

“La ley es clara y las acciones del Departamento de Educación violan el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos, usurpando las responsabilidades que la misma Ley 85 otorga a los padres, tutores y encargados”, concluyó.