Representante denuncia intención de privatizar las Cavernas de Camuy

El representante por Carolina y portavoz de la Mayoría en la Cámara, Ángel Matos García, denunció el lunes que la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) lleva un proceso de privatización de las Cavernas de Camuy.

Según el representante, en una vista celebrada por la Comisión de Hacienda de la Cámara, el director de las AAPP, Fermín Fontánez, admitió que se está privatizando el Parque Nacional.

El alcalde de ese municipio, Gabriel Hernández, expuso este martes que el parque necesita una inyección de $20 millones y que desde que asumió el rol de mandatario municipal en el 2020, ha estado cerrado.

"El parque necesita una inversión no menos de $20 millones para lograr que ese parque esté apto para el turista tanto local como internacional. Allí hacen falta empleados, allí hacen falta guías turísticos, allí hacen falta empleos de mantenimiento. Cada vez que hay una visita, cada vez que hay un evento importante, donde llaman para darle mantenimiento al parque es al gobierno municipal de Camuy. Nos traspasan a nosotros una responsabilidad sin ningún tipo de ingreso para proyectar lo que no es", dijo en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Desde antes del 2017 se necesitaba inyección económica. La última asignación económica que hubo allí de gran escala fue bajo la administración de Alejandro García Padilla y el representante César Hernández, que hicieron una inversión de $1 millón. De ahí en adelante no ha habido asignaciones mayores de fondos para mejorar el parque", añadió.

Telenoticias solicitó una reacción al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pero al momento no ha habido una respuesta.