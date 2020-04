Representante Juan Oscar Morales responde a carta que envió coordinador del Task Force

El representante Juan Oscar Morales se expresó en Vista Pública el jueves, sobre la carta del coordinador del equipo de trabajo (Task Force) médico, Segundo Rodríguez Quilichini, en la cual lo señala como una de las personas que refirió a personas o empresas para la compra de equipo médico.

“Yo quiero decirle a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que en efecto el 31 de marzo este servidor le envió una información de una compañía que llegó ante la Comisión de Salud. Ese mismo día se le envió por correo electrónico al doctor Segundo Rodríguez, al doctor Lorenzo González (secretario de Salud), con una nota que lee de la siguiente manera: A nuestra Comisión de Salud nos llegó esta comunicación la cual le refiero para su conocimiento y acción que entienda pertinente”, dijo el representante Juan Oscar Morales en la Vista Pública que realiza la Comisión de Salud sobre el proceso de compras para la emergencia COVID-19.

“Yo no quisiera pensar que aquí hay personas que están tratando de restarle credibilidad a nuestra investigación utilizando un email el 31 de marzo, cuando ya está Comisión había iniciado una investigación al Departamento de Salud. Yo quiero que sepan, que voy a estar enviándole una carta a la secretaria de Justicia (Dennise Longo Quiñones) de que voy a estar poniendo a su disposición, de que pueda entrar a mi teléfono y mis cuentas de email para que verifiquen todas las comunicaciones que ha tenido este servidor, no solamente con el doctor Lorenzo González, sino también con el doctor Segundo Rodríguez. Además, voy tenerle disponible a la Comisión copia de todos los emails y comunicaciones que he tenido con el doctor Segundo Rodríguez. Esa fue mi función y si tuviera que volver a hacerlo, sepa Segundo Rodríguez y los demás miembros del Ejecutivo que lo voy a seguir haciendo. También le voy a escribir a los federales. Me da mucha pena que haya personas que intenten utilizar este tipo de situaciones para desviar la atención”, añadió.

Luego de comenzada la Vista Publica, el representante Rafael “Tatito” Hernández alegó un conflicto de interés de parte del presidente de la Comisión y solicitó que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez se expresara sobre el particular. En votación partidista, el asunto fue derrotado por los presentes en la Vista Publica de la Comisión de Salud.

Rodríguez Quilichini envió el miércoles una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez en la que se alega que han recibido mensajes de suplidores ofreciendo pruebas y ventiladores referidos por el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales y otras personas.

“El ‘Task Force’ ha recibido múltiples llamadas y mensajes de diversos suplidores que desean ofrecer sus equipos, tales como pruebas COVID-19, ventiladores, mascarillas, guantes, etc. Muchas de estas peticiones fueron canalizadas por medio del Departamento de Salud y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD)”, indica Rodríguez Quilichini en la misiva de dos páginas.

Asimismo, alega que “entre los mensajes recibidos para ofrecer equipo médico y otros servicios relacionados al COVID-19 se encuentran mensajes de personalidades como el representantes Juan Oscar Morales del 31 de marzo, en el cual refirió una recomendación de pruebas avaladas por la FDA, del COVID-19 IgM & IgG “Corona Virus” Rapid Test, ante la alegación de que esa información fue recibida en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes”.

Por otro lado, la carta del coordinador del grupo de trabajo alega que recibieron referidos de suplidores de pruebas y equipos médicos por parte del senador, Ángel “Chayanne” Martínez el pasado 2 de abril.

El representante Morales también reaccionó a la solicitud pública que hiciera el doctor Segundo Rodríguez, para que lo citaran a deponer. Supuestamente, el doctor Rodríguez envió una carta con su solicitud.

“Quiero decirle que esa comunicación no ha sido recibida en nuestras oficinas ni en nuestros correos electrónicos personales. Yo me enteré a través de los medios de noticias de que él estaba en la mejor disposición de venir aquí. Mi contestación al señor Segundo Rodríguez y a cualquier otra persona que pueda colaborar en esta investigación: nosotros hemos establecido un plan de trabajo que vamos a ir evaluando día a día. No tengan duda que en su momento, cuando lo entendamos oportuno, el señor Segundo Rodríguez tendrá que estar sentado en esa silla contestándole las preguntas que sean y va a tener la oportunidad como las demás personas que han participado en esta investigación”, sostuvo el representante.