Representante responsabiliza a mujeres víctimas de acoso callejero

La representante del Proyecto Dignidad (PD), Lissie Burgos, dijo el lunes que las mujeres deben cuidar cómo se visten para evitar el acoso callejero.

“Verdaderamente tenemos que saber que hay algún tipo de responsabilidad con nosotras, las mujeres, no podemos echar toda la culpa a que un hombre salga y no… Creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo de salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, trato de no incitar eso. Pero cada persona se puede vestir como le da la gana, puede hacer lo que le da la gana, ese no es el issue aquí definitivamente”, dijo Burgos en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Burgos entiende que existe responsabilidad en las mujeres por su vestimenta. “Podría haberla y le digo porque yo soy abogada de profesión y sé de personas que han sido acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve a la víctima y obviamente, si la persona, el juez es una persona pensante y he visto casos que se han caído precisamente porque la persona va vestida frente al juez de una forma que es llamativa”, dijo Burgos.

“Hay que tener en cuenta que cuando uno se presenta frente al juez, uno es humano y eso podría tomarlo en consideración. No es que vaya a tomar la decisión a base de eso, pero estamos hablando de un humano que es tan imperfecto como nosotros (el juez) y quién sabe si podría tomar una decisión basada en eso. Le digo porque yo, como mujer, puedo pensar que hay casos que se han resuelto porque la persona se lo buscó. Y yo entiendo que, aunque no debe ser, podría pasar. Esa es la realidad”, concluyó.

Las expresiones de la representante tonaron en el proyecto que se considera sobre el acoso callejero en términos de la definición de lo que es un silbido para que tenga especificidad.