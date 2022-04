Requerirán el uso de mascarillas en partidos del BSN

El Baloncesto Superior Nacional anunció este lunes el ajuste a sus protocolos contra el COVID-19 en respuesta al alza de casos reportados por el Departamento de Salud de Puerto Rico.

De acuerdo con el Departamento de Salud, Puerto Rico ha entrado a un nivel moderado de transmisión por lo que se activa de inmediato el uso de mascarillas en actividades multitudinarias de más de mil (1,000) personas en lugares cerrados. Esto según el protocolo establecido en la Orden Administrativa 533 emitida el pasado 8 de marzo de 2022 por el Departamento de Salud.

Recordamos que, en adición a este requisito, toda persona que desee participar de actividades multitudinarias deberá presentar evidencia de vacunación o cumplir con los requisitos para personas no vacunadas mostrando prueba negativa realizada dentro de un periodo de 72 horas antes de asistir al evento.

Esta semana el BSN arranca el lunes con la visita de los Brujos de Guayama a los Leones de Ponce en el Auditoria Juan “Pachín” Vicens a las 8pm por Teleisla, y cuenta con dos juegos adicionales que serán televisados.

El miércoles, la acción se muda al Tomás Dones de Fajardo con la visita de los Leones a los Cariduros de Fajardo a las 8pm también por Teleisla y el sábado se dará el primer encuentro de la rivalidad entre Vaqueros de Bayamón y los campeones Capitanes de Arecibo a las 8pm por Telemundo.

El calendario de la semana es el siguiente:

Lunes, 18 de abril

Brujos de Guayama vs Leones de Ponce - 8pm (Teleisla)

Martes, 19 de abril

Mets de Guaynabo vs Cangrejeros de Santurce - 8pm

Grises de Humacao vs Gigantes de Carolina - 8pm

Piratas de Quebradillas vs Atléticos de San Germán - 8pm

Miércoles, 20 de abril

Indios de Mayaguez vs Brujos de Guayama - 8pm

Leones de Ponce vs Cariduros de Fajardo - 8pm (Teleisla)

Jueves, 21 de abril

Gigantes de Carolina vs Vaqueros de Bayamón - 8pm

Capitanes de Arecibo vs Piratas de Quebradillas - 8pm

Cangrejeros de Santurce vs Atléticos de San Germán - 8pm

Viernes, 22 de abril

Cangrejeros de Santurce vs Brujos de Guayama - 8pm

Indios de Mayaguez vs Leones de Ponce - 8pm

Sábado, 23 de abril

Atléticos de San Germán vs Gigantes de Carolina - 8pm

Vaqueros de Bayamón vs Capitanes de Arecibo - 8pm (Telemundo)

Para más información sobre el BSN, visita bsnpr.com, su aplicación oficial en Apple y Android, y las cuentas oficiales de redes sociales @bsnpr.