Denuncian problemas de voltaje: tienen partes de sus casas sin luz

Residentes de la calle Antonio Arias de la urbanización Country Club, en Río Piedras, denunciaron este viernes problemas de voltaje e interrupciones en el servicio eléctrico en unas 16 residencias desde hace más de un mes.

Algunas secciones de ciertas casas cuentan con el servicio eléctrico, mientras que otras no, lo que ha provocado que sus enseres eléctricos se dañen.

Además, indicaron que han realizado querellas con LUMA Energy, sin embargo, el consorcio no ha resuelto el problema.

"Se han hecho llamadas de seguimiento a las querellas y no han aparecido para nada. En mi vivienda hay cuartos que no tienen luz. En la cocina no hay luz, los aires no funcionan, la estufa no funciona y tampoco la secadora", explicó uno de los residentes, quien asegura que desde hace seis días se han agudizado los inconvenientes.

De igual forma, otra de las vecinas de dicha calle, señaló que no cuenta con servicio eléctrico en varias partes de su casa.