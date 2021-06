Residentes de Guánica piden culminen reparación de carretera 116

Residentes de Guánica, población afectada por el terremoto del año 2020, tronaron este domingo contra la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, tras presuntamente “haberse negado a continuar los trabajos de reparación de la carretera 116, específicamente el tramo que ubica en Guánica”.

“Los residentes de Guánica nos vemos afectados por la actitud discriminatoria de la Secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, quien detuvo el proyecto de reparación de la carretera 116, justamente a la colindancia de nuestro municipio con el de Lajas. La vía estatal 116, muy transitada, por cierto, estaba siendo reparada desde Lajas y sin ninguna razón, la obra se detuvo al llegar a la colindancia con el pueblo de Guánica. No quisiéramos pensar que el tramo de la carretera 116 (jurisdicción de Lajas) se reparó tomándose en cuenta que ese Municipio fue ganado por el Partido Nuevo Progresista, desquitándose con los residentes de Guánica, un Municipio ganado por el Partido Popular Democrático”, señaló Liduvino Padilla, portavoz del grupo “Defendamos a Guánica”.

Gastos en gasolina, pérdida de enseres y alimentos desespera a los residentes | Denuncian hay muchos pacientes encamados y dependientes de maquinaria.

El grupo informó que le han solicitado ayuda a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes Lydia Méndez (quien representa a Guánica, Sabana Grande y Yauco) y hasta el momento “no se ha producido acción alguna”. Dejaron claro que están muy descontentos con la actitud de los senadores del Distrito de Ponce, Marially González Huertas y Ramón Ruiz Nieves, quienes “han ignorado los reclamos, luego de haber solicitado su voto en las pasadas elecciones y ahora se olvidan de los reclamos del pueblo. La carretera estatal 116 es una vía de uso intenso que conduce hacia La Parguera, Lajas, Boquerón, El Combate y Cabo Rojo”.

Recientemente dos compañías de asfalto concluyeron la reparación del tramo que ubica dentro de la jurisdicción de Lajas, deteniendo los trabajos justamente al llegar a la colindancia con Guánica.

“Hacemos un llamado a la inepta Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, para que se deje de politiquería y proceda a ordenar la continuación del proyecto para culminar la reparación del tramo de la carretera 116 en jurisdicción de Guánica hasta la intersección de la carretera 2, en la colindancia del pueblo de Yauco. No hay razón alguna, que no sea una política para justificar esta acción que perjudica no solo a Guánica, si no a los miles de turistas que diariamente transitan por esta vía estatal al sur de Puerto Rico. Daremos un tiempo corto razonable a la Secretaria del DTOP para que dé orden de la continuación del proyecto, o de lo contrario comenzaremos una serie de protestas y demostraciones para hacer valer nuestro justo reclamo”, terminó diciendo el portavoz del grupo “Defendamos a Guánica”, Liduvino Padilla.

