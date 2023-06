Retiran frascos de salsa de aguacate Tostitos por error en etiqueta

Frito-Lay anunció este martes una retirada voluntaria de algunos frascos de salsa de aguacate Tostitos de 15 onzas que podrían contener un alérgeno no declarado de leche.

Aquellas personas con una alergia o sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

Aunque el frente del frasco afectado está correctamente etiquetado como salsa de aguacate Tostitos, la parte posterior del frasco está mal etiquetada con la información nutricional y las declaraciones de otro producto. Como resultado, el alérgeno leche no está declarado en la etiqueta.

El producto cubierto por esta retirada se distribuyó a nivel nacional en tiendas minoristas y a través de canales de comercio electrónico. Los consumidores habrían podido comprar los frascos a partir del cinco de abril de 2023.

No se han retirado otros productos, sabores, tamaños o packs de variedades de salsas Tostitos. No se han reportado reacciones alérgicas relacionadas con este asunto hasta la fecha. Si los consumidores tienen una alergia o sensibilidad severa a la leche, no deben consumir el producto y desecharlo inmediatamente. Frito-Lay ha informado a la FDA de esta acción.

Los consumidores con el producto descrito a continuación pueden contactar con las relaciones con el consumidor de Frito-Lay al 1-800-352-4477 (de nueve de la mañana a cuatro y media de la tarde, hora central, de lunes a viernes).

El producto retirado específicamente es la salsa de aguacate Tostitos empaquetada en un frasco de vidrio de 15 onzas, con un código de barras UPC que termina en 05597. Las fechas de caducidad ubicadas en el borde superior del frasco son el dos de noviembre de 2023 o el tres de noviembre de 2023.