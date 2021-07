Brian Afanador y Melanie Díaz salen de Tokyo 2020 con una gran experiencia y actitud positiva

El abanderado de la Delegación de Puerto Rico, Brian Afanador, batalló en su partido de primera ronda del torneo individual de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Éste perdió al máximo de parciales, 11-7, 9-11, 11-6, 6-11, 4-11, 14-11 y 8-11, contra Hang Siu Lam de Hong Kong.

“Sin duda hay una satisfacción muy grande en yo dejarlo todo en la mesa. Estoy orgulloso de mí, porque yo sé que lo di todo en la mesa. Obviamente, no es el resultado que nosotros esperábamos. Como siempre digo, a veces se gana y a veces se aprende. Es lo más grande que yo me llevo de este torneo. Esto es solamente otra experiencia para mí, para yo seguir adelante y buscar ese nivel más alto del tenis de mesa”, dijo el tenimesista al salir de la competencia.

Sin duda, las emociones estuvieron plasmadas durante todo el encuentro. A diferencia de su participación en Río de Janeiro 2016, Afanador reflejó una madurez mental y de control de estrategias. El puertorriqueño lució paciente en la ejecución, a pesar de no salir con la victoria.

“Él sin duda cambió la estrategia grandemente. Se puso mucho más agresivo. Él es un jugador bien rápido, bien rápido. Eso es una de las cosas que me llevo de este partido, el cómo yo puedo ser igual o más rápido que los asiáticos. Sin duda yo soy un jugador un poquito más táctico, un poquito de más de efecto. Él estuvo preparándose con el equipo de China de cara aquí a los Juegos, entrenando con los campeones olímpicos”, analizó el padre de Antonella Isabelle.

El utuadeño enfatizó que su preparación continuará para seguir subiendo su nivel de competencia a nivel internacional con miras a otros Juegos Olímpicos, París 2024.

“Ha habido grandes cambios positivos en mi vida. Ahora tengo muchas motivaciones por las cuales seguir y darlo todo cada día. El desempeño que hubo hoy, sin duda, fue un desempeño muy bueno”, expresó el tenimesista de 24 años. “Aquí en el tenis de mesa no se para, gracias a Dios. Vamos a seguir adelante todos los días. Aquí no hay descanso. Aquí lo que hay es trabajo. Yo voy a seguir trabajando por mi país”.

Positiva Melanie, sueña con París 2024

La tenimesista Melanie Díaz se despide este sábado de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con una mentalidad positiva y deseos de regresar a la próxima cita olímpica París 2024.

La utuadeña tuvo un revés en su debut olímpico ante la tailandesa Orawan Paranang, 13-11, 11-6, 11-8 y 11-7.

“Realmente pienso que en este juego de ahora no pude engranar, porque ella me estudió bastante y vino haciendo una estrategia bien buena. Todo lo que hacía, precisamente a mí me da mucho problema. Pero, nada. Me queda aprender de esto. Apenas vuelva a entrenar voy a trabajar en eso día y noche hasta corregirlo”, expresó la tenimesista de 25 años.

La contrincante de Díaz tomó el control del partido desde el inicio. La boricua se mostró agresiva en el primer parcial. Una vez finalizó se encontró que su rival de 23 años la dominaba rápidamente, haciendo más difícil el camino de remontar los parciales.

“Realmente yo me preparé para un juego bastante rápido y de mucho ataque. Cuando yo atacaba, ella lo que hacía era bloquear y la bola se caía. Nunca fue el juego que esperaba y había visto de ella. Entiendo que se preparó bastante bien”, reconoció la mayor de las hermanas Díaz.

A pesar de salir con una derrota, Diaz repasó todo lo positivo que puede sacar de su primera experiencia olímpica.

“La mayor satisfacción que me llevo son las lecciones, definitivamente. También la experiencia. Mi hermana (Adriana) tenía razón cuando dijo que jugar en unos olímpicos no se compara con nada. Definitivamente la presión sube. Uno quiere jugar bien, pero estas cosas pasan. Tenemos que ver el deporte como lo que es y seguir viéndolo de manera inteligente para aprender”, sostuvo con firmeza la tenimesista.

La fortaleza mental que ha demostrado la raqueta debutante en Tokio 2020 ha ido en crecimiento, para valorizar cada uno de los esfuerzos deportivos, familiares y de su equipo de trabajo para estar en la tierra nipona.

“Yo pienso que sí nos midiéramos en base derrotas y partidos ganados, pues no estaríamos aquí hoy, aquí en los Olímpicos. Definitivamente, hemos tenido que perder y ganar también. Si no hubiésemos aprendido de esas derrotas, tampoco estuviésemos aquí. Todo siempre es experiencia. Esto es deporte, se gana y se pierde. Yo me voy a llevar de aquí lo positivo y trabajar en eso para volver a París 2024, ¡sí, Dios lo permite!”, expresó con una positividad contagiosa.

Estará desde las gradas apoyando a su hermana Adriana

La hermana mayor estará desde las gradas el próximo martes (lunes en Puerto Rico) apoyando la segunda participación olímpica de su tercera hermana, Adriana. La abanderada de la Delegación de Puerto Rico está en espera de su rival, ya que pasó de forma directa a tercera ronda.

“Ella está súper preparada. Nunca la había visto jugar tan bien. Cada vez que la veo, me siento más orgullosa de ella. Yo sé que va a tener unos excelentes partidos y yo voy a estar aquí desde las gradas apoyándola, en el cuarto y en lo que ella me necesite… como siempre”, indicó con una sonrisa.

Puerto Rico hace historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al tener representación familiar con las hermanas Díaz y su primo Brian Afanador.

