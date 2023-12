Reyes Magos de Juana Díaz lanzan página web para que niños escriban sus cartas

De cara a la celebración de la edición 140 de la Fiesta de Reyes de Juana Díaz el próximo 6 de enero, el Consejo Juanadino Pro Festejos de Reyes a través de su presidente, William John Santiago Vázquez, anunció la publicación de la página de Internet Cartita a los Reyes Magos donde los niños y niñas podrán escribirle a Gaspar, Melchor y Baltasar, para pedirles los regalos que esperan recibir para esta especial fecha y a vuelta de correo electrónico recibirán un saludo de estos.

Además, los organizadores de esta celebración declarada el pasado año Patrimonio Cultural Nacional, hicieron un llamado al público para celebrar con ellos desde la distancia los 140 años de esta Fiesta de Reyes. “Este año queremos que los niños y niñas de nuestro hermoso Puerto Rico y los que están en la diáspora, le escriban a los Reyes Magos sus cartitas de peticiones por adelantado en nuestra página de Internet, sin dejar de poner su cajita con yerba y un envase con agua para los camellos en la víspera del Día de Reyes”, indicó Santiago Velázquez.

“Queremos que celebren junto a nosotros nuestro aniversario 140, invitamos al público a que compartan en las redes sociales sus fotos y vídeos los días 5 y 6 de enero celebrando esta tradición y usando el hashtag #RJD140. Sabemos que son miles las personas que celebran junto a nosotros el Día de Reyes en Juana Diáz pero reconocemos que son muchos más los que no nos pueden acompañar a nuestra festividad. Sin embargo, mediante las redes sociales el acompañamiento y el apoyo se hace sentir”, afirmó.

El presidente del Consejo Juanadino Pro Festejos de Reyes hizo un llamado a los padres y madres para que aprovechen estos días previos a la celebración del Día de Reyes para repasar junto a sus niños y niñas sus comportamientos y acciones correctas e incorrectas así como la de ellos como padres. “Es importante que como padres tomemos de nuestro tiempo para junto a nuestros hijos dialogar y repasar sobre aquellas conductas que debemos mejorar para beneficio propio, de los demás miembros de la familia, así como para la sociedad. Además, siempre es saludable autoevaluarse como padres y hacer un juicio crítico sobre nuestro desempeño para luego tomar acciones correctivas de ser necesario”, recomendó Santiago Vázquez.

De otra parte, Santiago Vázquez recordó que el Consejo Juanadino Pro Festejos de Reyes ha procurado mantener viva la tradición de los Reyes Magos por estos 140 años no solo en Puerto Rico sino que también lo han realizado a nivel internacional. Desde hace 40 años la organización instituyó la Caravana Nacional de los Reyes Magos a través de la cual visitan cada año varios pueblos. De igual forma, los Reyes Magos de Juana Díaz han trascendido internacionalmente. Estos personajes cristianos han viajado a Colombia, República Dominicana, Cuba y España. En varias ocasiones han visitado diferentes comunidades de puertorriqueños y latinos en Estados Unidos para llevar la tradición de la Epifanía del Señor. Además, en dos ocasiones han sido recibidos en el Vaticano en Roma por el Sumo Pontífice. En el año 2004 fueron recibidos por el papa Juan Pablo II y en diciembre del año pasado por el papa Francisco.

Santiago Vázquez informó que este sábado 30 de diciembre habrá un evento especial en el que 60 niños y niñas tendrán la oportunidad de desayunar junto a los Reyes Magos de Juana Díaz. Además, los participantes podrán tomarse fotos con Gaspar, Melchor y Baltasar, preparar su cartita y disfrutar de una serie de actividades preparadas para la ocasión.

Este año la edición 40 de la Caravana Nacional de los Reyes Magos se llevará a cabo del 2 y el 5 enero y visitará los pueblos de Adjuntas, Aguadilla, Barranquitas, Carolina, Guayanilla, Juana Díaz, Lares, Moca, Ponce, San Juan y Villalba.