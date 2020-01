Ricardo Llerandi: “hacía falta el almacén”

El exdirector de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ricardo Llerandi, reaccionó este domingo, luego de que se le vinculara a la controversia del almacenaje de suministros en Ponce.

Su nombre salió a relucir, tras darse a conocer la existencia de un espacio rentado por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en donde el gobierno almacena una serie de recursos y sumistros, entre estos, muchos identificados con las siglas de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Llerandi hace referencia a una comunicación oficial de la División de Finanzas del NMEAD en el que detalla la cuantía del alquiler del espacio, que se tramitaría con la Cámara de Comercio y Exportación.

"Estoy enfocado en lo positivo, mi familia y mis asuntos. Pero no guardaré silencio ante la costumbre de algunos de mentir para hacer daño. Aquí la verdad: hacía falta el almacén (no lo administraba CCE), se informó de su existencia, y no conllevaba gasto a PR", escribió en su página de Facebook.

Publicación original

Estoy enfocado en lo positivo, mi familia y mis asuntos. Pero no guardaré silencio ante la costumbre de algunos de... Posted by Ricardo "Ricky" Llerandi on Sunday, January 19, 2020

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.