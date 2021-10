Ricardo Rosselló tras cancelación de vista pública: “No me quieren silenciar a mí”

El exgobernador Ricardo Rosselló reaccionó este miércoles a la cancelación de la vista pública que estaba programada para mañana, jueves.

"No me quieren silenciar a mí. Quieren silenciar al movimiento Estadista. Le tienen pánico a la realidad de que somos más. Ellos tendrán megáfono. Nosotros tenemos el Pueblo. Cito la última oración de la ponencia que le envié a la Comisión: “Desde el espacio que me encuentre, tengan algo por seguro: siempre voy a trabajar por mi Pueblo, por su igualdad, y por la estadidad como el mecanismo para lograrla. Nadie se va a interponer en ello”, publicó en redes sociales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció este miércoles la cancelación de la vista pública.

La vista estaba dirigida a indagar en el desembolso de fondos públicos para financiar a los denominados delegados congresionales.

Carlos Díaz Olivo analiza.

“En este proceso investigativo, su citación ha provocado una indignación colectiva con la cual nos solidarizamos. El país aún recuerda con dolor y frustración, su gestión como Primer Mandatario y su vergonzosa renuncia durante el verano de 2019. La Cámara de Representantes que me honro en presidir no va a permitir que usted utilice su comparecencia ante esta Comisión para intentar obviar que su nefasto historial como Gobernador representó un retraso de cien (100) años a la estadidad como fórmula de estatus, comprometió los fondos federales para la educación y la salud y provocó la perdida de importantes aliados que los puertorriqueños hemos cultivado por años en Washington, D.C”, sostuvo Hernández Montañez.

Aunque se pagan con fondos públicos, el gobernador dice que quienes no son estadistas, no se tienen que meter en sus gestiones.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano, Kebin Maldonado Martiz, sostuvo que “hemos sido notificados que otros deponentes han rechazado participar ante el temor de que su presencia pueda provocar incidentes violentos que comprometan la seguridad e integridad de los empleados, funcionarios y los ciudadanos que diariamente visitan las facilidades del Capitolio. Esta situación es insostenible. Por esta razón, le notifico que su comparecencia a la vista pública programada para el día de mañana ha sido cancelada.”, subrayó al tiempo que añadió que se han recibido llamadas que podrían representar amenazas a la seguridad.

“La Cámara de Representantes continuará este proceso investigativo en protección del interés público. Sin embargo, ante el reconocimiento pleno e inequívoco sobre el poco valor probatorio de su testimonio, le relevamos permanentemente de su comparecencia ante esta Comisión”, concluyó el presidente cameral.

Rosselló publica un mensaje en las redes sociales

Ricardo Rosselló publicó un mensaje en las redes sociales, luego que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció este miércoles la cancelación de la vista pública que estaba programada para mañana, jueves, a la que comparecería el exgobernador.

"Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas (Ghandi)", lee el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.