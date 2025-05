Rivera Schatz advierte que Garffer no será confirmado si no cumple con requisitos

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lanzó una advertencia este lunes al designado secretario de Estado, Arturo Garffer, que aunque reconoce su trayectoria y cualidades profesionales, si no cumple con los requisitos constitucionales, no será confirmado.

“Si resultara que cumple con los requisitos, seré el primero en votar a favor. Pero si no cumple, aunque quisiera, no puedo confirmarlo. Así de simple”, sentenció Rivera Schatz.

El líder senatorial subrayó que el rigor en la evaluación de los nombramientos no se negocia, independientemente de la relación personal o política con el nominado. “No se trata de rechazar caprichosamente ningún nombramiento, ni de antagonizar con nadie, mucho menos con la gobernadora. Pero si no cumple, no cumple”, recalcó.

Rivera Schatz recordó que el Senado aprobó el 94 por ciento de los nombramientos presentados por Jenniffer González, reiterando el respaldo a su administración. Sin embargo, insistió en que cada designación debe cumplir con las leyes y la Constitución.

“Este nombramiento y cualquier otro será evaluado con responsabilidad. La amistad, la empatía o el respeto personal no sustituyen el cumplimiento de la ley”, enfatizó.

El presidente del Senado indicó que se solicitará la documentación necesaria a las autoridades competentes para validar si Garffer cumple con los requisitos de residencia exigidos por la Constitución. Aseguró que, al tener la información oficial, se compartirá con todos los senadores para tomar una decisión fundamentada.

“Deseo que cumpla y podamos confirmarlo. Pero si no cumple, aunque lo respetemos y admiremos, no podrá ser confirmado. Las cosas hay que hacerlas correctamente”, puntualizó.