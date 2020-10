TRS asegura que triunfo de plebiscito de estatus comienza con elección de Pierluisi

“El próximo 3 de noviembre el triunfo de la estadidad comienza eligiendo un gobernador estadista y el único candidato estadista es Pedro Pierluisi”.

De esta forma se expresó en la noche del viernes el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la cancha bajo techo Pedro Ramos de la denominada “Ciudad Romántica” sobre el triunfo del partido en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

“Hoy luego de 3 años donde enfrentamos huracanes, temblores, una pandemia, una Junta (de Control Fiscal), producto de la colonia, Puerto Rico tiene que plantearse cuál es la ruta que debe seguir. El Partido Popular nos ofrece un alcalde separatista que dice que tiene un superávit y el Contralor lo señala como que tiene un déficit. (Un alcalde) que dice que es un gran administrador y tiene 50 señalamientos de mala administración como alcalde. Un alcalde que no valora la ciudadanía y quiere separarnos de Estados Unidos y tiene un compañero de papeleta (Aníbal Acevedo Vilá) que son tal para cual. Lo que está en juego el 3 de noviembre es el futuro de cada uno de nosotros, de nuestros hijos y de las futuras generaciones y si queremos un buen gobierno y un buen gobierno que crea en la unión permanente tenemos que elegir a Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico”, argumentó un enérgico Rivera Schatz acompañado de Pierluisi Urrutia, el alcalde de Camuy Gabriel Hernández, los senadores José “Joito” Pérez Rosa, Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, Keren Riquelme Cabrera, Gregorio Matías Rosario.

De paso, pidió íntegro bajo la Palma en las tres papeletas y por Pedro Pierluisi porque "de esta forma, la fórmula del “Si” en el plebiscito de estatus tendría mayor fuerza e impacto “con un mensaje contundente” en Casa Blanca y el Congreso."

“El 3 de noviembre no basta con un voto por el “Si”, el cual nos ayudaría a tener un mensaje contundente ante Casa Blanca y el Congreso pero si no elegimos un gobernador que crea firmemente en la unión permanente, que crea y defienda la ciudadanía y que crea en la estadidad poco habremos avanzado. Ya nos pasó en el 2012 donde ganamos una consulta plebiscitaria, pero Puerto Rico eligió a un gobernador popular y no pudimos avanzar como quisiéramos para lograr la igualdad plena….Nos corresponde votar integro bajo la Palma y por el “Si””, sentenció el líder novoprogresista quien también fue acompañado por el alcalde de Arecibo,Carlos Molina y el representante Joel Franqui.

Durante la actividad se anunció que directores de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se comprometieron a defender los votos de Pierluisi en las elecciones.

