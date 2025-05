Rivera Schatz adelanta que Janet Parra no será confirmada como secretaria de Justicia

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció este miércoles que Janet Parra no cuenta con los votos para ser confirmada como secretaria de Justicia.

"Con el mayor respeto y sentido de responsabilidad le informo a nuestra Gobernadora que el nombramiento de la Lcda. Janet Parra, irremediablemente, no tendrá los votos para ser confirmada como Secretaria de Justicia. Debería retirarse o lo rechazaremos en votación del pleno", escribió Rivera Schatz en su cuenta de Facebook.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Parra fue escueta el viernes al hablarle a Telenoticias con relación a la controversia que la rodea por un alegado carpeteo.

La denuncia gira en torno a su exjefe de escolta, quien habría llamado a un empleado del Capitolio para intentar obtener los nombres de tres fiscales de Humacao que acudieron a la oficina del presidente del Senado para entregar documentación que atenta contra el nombramiento de Parra, que apunta a su descalificación como abogada en un caso criminal. A esto se le añade una denuncia del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, de que la nominada pidió acceso a las cámaras del Capitolio.

“El repetir una mentira muchas veces no lo hace una verdad. Ejercer prudencia en este momento en respeto al proceso que se está dando al Senado no es aceptar nada, no es dejar de dar explicaciones al pueblo. En su momento eso se hará", sostuvo Parra en ese momento.

Aunque fue escueta, dijo que "repetir una mentira muchas veces no lo hace una verdad".