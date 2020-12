Rivera Schatz exige explicaciones de por qué no se publican credenciales de los confirmados a la Rama Judicial

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz presentó este lunes una Moción aprobada por el Cuerpo para que La Fortaleza y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, expliquen las razones por las cuales no han sido emitidas las credenciales a los abogados nominados a jueces y fiscales que fueron confirmados por el Senado el pasado 28 de septiembre y 5 de octubre.

“A los abogados y abogadas que fueron confirmados por el Senado de Puerto Rico les han violentado sus derechos…Queremos que nos expliquen las razones por las cuales no se han expedido las credenciales de las personas que fueron confirmadas a la Rama Judicial desde el 28 de septiembre. Tienen hasta mañana a las 10:00 a.m. para darnos las respuestas sino señor secretario (del Senado) vamos a ir al tribunal”, dijo Rivera Schatz en comunicación escrita.

“Por alguna razón específicamente esos nombramientos judiciales no se les ha expedido las credenciales. La pregunta es ¿por qué? Creo que la presidenta del Tribunal Supremo y la gobernadora de Puerto Rico deben poner al Senado en condiciones para saber qué pasa. La nominación que hizo la gobernadora, que se atendió en el Senado con la prontitud que ameritaba, ¿porqué no se atendió con la prontitud y razonabilidad que amerita la expedición de credenciales?”, cuestionó Rivera Schatz tras informar que los confirmados podrían entrar en un “limbo jurídico y en conflicto”.

Opinó que es contradictorio presentar una serie de proyectos enfocados en atender la criminalidad, particularmente el feminicidio, cuando la Cámara Alta ha confirmado abogados, jueces y fiscales que redundan en más recursos para combatir la violencia.

“¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién dio la instrucción? Quién es la persona que se niega a que por ejemplo tenemos una agenda legislativa para asuntos del feminicidio, pero no hay fiscales, no hay jueces o hay pocos y no dan las credenciales. Es una contradicción porque mientras más fiscales, más jueces y juezas mejor para combatir la violencia en todas sus cualidades, pero hay un doble discurso. Queremos combatir la violencia y aquí están todos los proyectos faltando 20 días para que se acabe la Sesión y hace dos meses y medio se aprobaron varios nombramientos precisamente con la capacidad para combatir eso y por alguna razón sumamente misteriosa no acaban de pedir las credenciales”, dijo.

