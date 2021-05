Rivera Schatz: “Cuando el que no cae en tiempo es el Gobierno ocurren los veranos inolvidables”

El Senador Thomas Rivera Schatz salió este martes en defensa de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

"La manera que se ha tratado a los trabajadores que decidieron quedarse en el Gobierno porque no quieren trabajar para LUMA es un colosal error ¡Se ve revanchista y abusivo! Quizás no sea la intención pero así se ve", escribió en su cuenta de Facebook.

Rivera Schatz criticó la reasignación de empleados altamente especializados a puestos que no guardan relación alguna con su preparación y lo calificó como "un cruel castigo".

"Enviar personal altamente especializado y técnico a prestar servicios totalmente inconsistentes con su preparación luce como un acoso discriminatorio y un cruel castigo sencillamente por no moverse a LUMA. Pienso que LUMA tampoco quiere ni le conviene ese clima de trabajo a partir del próximo 1 de junio. Señores, ¡Pretender que un celador de línea de la AEE trabaje como chofer en otra agencia con la crítica y urgente necesidad que existe de celadores es una barbaridad INACEPTABLE!", manifestó.

El legislador hizo un llamado a todas las delegaciones para discutir el tema y "frenar esa secuela de errores".

Lee aquí su mensaje completo:

Buenos días Puerto Rico:La manera que se ha tratado a los trabajadores que decidieron quedarse en el Gobierno porque no quieren trabajar para LUMA es un colosal error ¡Se ve revanchista y abusivo! Quizás no sea la intención pero así se ve. ¡Estamos a tiempo para subsanarlo y confío que ese es el ánimo del Gobernador!Enviar personal altamente especializado y técnico a prestar servicios totalmente inconsistentes con su preparación luce como un acoso discriminatorio y un cruel castigo sencillamente por no moverse a LUMA. Pienso que LUMA tampoco quiere ni le conviene ese clima de trabajo a partir del próximo 1 de junio. Señores, ¡Pretender que un celador de línea de la AEE trabaje como chofer en otra agencia con la crítica y urgente necesidad que existe de celadores es una barbaridad INACEPTABLE! TODAS LAS DELEGACIONES LEGISLATIVAS DEBEMOS DISCUTIR ESTE TEMA, PARA FRENAR ESA SECUELA DE ERRORES Y HACER VALER EL ESPÍRITU DE LA LEY...1- Sistema de energía moderno y amigable al ambiente 2- Respeto y garantías CLARAS de los derechos de los trabajadores3- El mejor y más económico servicio de energía para los puertorriqueños Atropellar líderes gremiales no ayuda en nada a la búsqueda de soluciones. Es sencillamente, intentar apagar el fuego arrojándole gasolina. Los trabajadores puertorriqueños no se arrodillan, LUCHAN Y LUCHAN, esa es la historia!Estamos a tiempo, se puede dialogar aún pero sobre todo se puede ¡RESOLVER INTELIGENTEMENTE Y CON BUENA FE!.

Más tarde, escribió:

Buenos días Puerto Rico:

Sobre “caer en tiempo” ¡coincido totalmente con el Gobernador Pierluisi!, ¡En eso tiene mi absoluto apoyo! Debemos estar a la altura de los tiempos. ¡Sólo quiero señalar y recordar que el tiempo es el peor antagonista! ¡Si un trabajador, algún gremio o el público en general está a “destiempo” pues ocurre y hay formas de subsanarlo!

¡Cuando el que no “cae en tiempo” es el Gobierno ocurren los veranos inolvidables, los problemas graves y hasta el final de los tiempos! Repito, ESTAMOS A TIEMPO DE RESOLVER y confío que nuestro Gobernador quiere que ¡VUELVAN LOS BUENOS TIEMPOS PARA PUERTO RICO ENTERO!

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.