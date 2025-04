Rivera Schatz le responde a Ferraiuoli por comentarios de “machismo” en su contra

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dedicó este viernes su acostumbrado mensaje de "Buenos días, Puerto Rico" a la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, luego que en el programa Primera Pregunta, tildara de "machista" los ataques en su contra.

"Exigir cumplimiento cabal con el sistema contributivo, honestidad totalmente transparente, que se diga la verdad, temple en situaciones de emergencia y capacidad para atender la más básicas responsabilidades ciudadanas no es “machismo”", lee el mensaje del líder senatorial.

El funcionario novoprogresista agregó que en el Senado son "solidarios con todas las víctimas de la violencia" y que no patrocinan "el machismo y mucho menos las mentiras".

"El día que el Gobierno pierda la AUTORIDAD MORAL para exigir el fiel y cabal cumplimiento con la ley, no tendría propósito alguno", culminó su escrito.

La designada secretaria de Estado aseguró el jueves que no renunciará a su nombramiento, a pesar del rechazo expresado por varios senadores del Partido Nuevo Progresista, incluyendo al presidente del Senado.

“No me voy a quitar. La gobernadora es la única que me va a pedir a mí que yo me quite”, afirmó Ferraiuoli en Primera Pregunta.

La nominada también denunció que ha sido objeto de juicios personales por su vínculo con el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

"Si se me está utilizando a mí para hacerle daño a mi esposo, yo pienso que eso es eso es machista", sostuvo.

“Si se me mira como esposa de Francisco Domenech, y como cualquier otra cosa distinta a la persona que soy, es machista”, agregó.

Explica por qué no le hizo preguntas a la nominada en la vista senatorial.