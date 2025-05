Rivera Schatz le responde a JGo: “Introvertido no soy”

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó este jueves a las expresiones de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien "lamentó" haberse enterado en redes sociales de la postura del líder senatorial sobre el nombramiento de Janet Parra como secretaria de Justicia.

"Hubiera preferido que habláramos directamente y sin intermediarios sobre su posición, pero cada cual tiene su estilo. Ante esto, la designada me ha solicitado que retire su nombramiento", expresó González Colón en declaraciones escritas.

Para Rivera Schatz, es cierto que "cada cual tiene su estilo", pero reveló que antes de acudir a su red social para informar que la nominada no contaba con los votos para ser confirmada, había llamado y enviado mensajes de textos a la Fortaleza para notificar la decisión, pero no obtuvo respuesta.

Dijo que se siente "decepcionada del proceso".

"Si se enteró por ahí es porque no contestaron llamadas en Fortaleza. ¿Y por qué no le preguntó a la licenciada Lourdes Gómez de las llamadas y el texto que le enviamos? Bueno pues tú te puedes enterar. Si a ti te envían textos, te envían correo electrónico, te llaman por teléfono, ¿verdad? Y si tú no coges los textos, no coges los correos electrónicos y no coges el teléfono, pues te enterarás eventualmente por cualquiera de las vías. Pero yo introvertido no soy. De decir las cosas de frente, me caracterizo por eso", sostuvo el presidente del Senado en entrevista con WKAQ 580AM.

El líder senatorial, además, aseguró que la descalificación de Janet Parra responde a las evaluaciones que cada uno de los senadores hicieron.

"¿Qué piensa Puerto Rico sobre eso? O sea, ¿Puerto Rico estaría conforme con todos esos cuestionamientos? La descalificación, el tema de la fabricación que alegó el señor David Sierra, el hecho que ella negara que esa no era su voz sabiendo que esa era su voz y que esa grabación se la llevaron al FBI, la intervención del escolta, entre otras cosas", expuso Rivera Schatz.

"La vieron tal cual es. Esa dama era la que aspiraba ser secretaria de Justicia, y lamentablemente la mayoría de los senadores del caucus del PNP no la respaldaban. No porque yo se los pidiera, no porque yo se los impusiera, sino porque ellos evaluaron todas las expresiones y acciones de la licenciada Parra", finalizó.