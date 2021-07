Rosselló dice que sabe que dejó un “récord” de errores

El renunciante exgobernador y y ahora delegado por la estadidad, Ricardo Rosselló Nevares dijo este lunes que sus errores no son uno, sino muchos.

“No es uno, sino muchos. Yo creo que yo dejé un récord. Déjenme echar un poquito hacia atrás. Mi formación profesional como científico me prepara para poder reconocer los errores, verdad, reconocer las fallas para poder aprender de ellas. Es por eso y todos pueden ver que es de récord público que mis mensajes de estado, que fue para sorpresa de muchos, yo cogía los mensajes de estado para hablar de los aciertos, pero también cogía parte del mensaje de estado para hablar de los desaciertos.

Y sí, hubo muchos errores, debo enumerar algunos de ellos. Yo creo que hubo un poquito de sobre confianza en mi parte, en que yo entendía que me podía tirar el mundo en contra, siempre y cuando el objetivo fuese adelantar la agenda de reforma y en esa trayectoria creó muchísimos enemigos, verdad, enemigos poderosos.

Uno no hace una reforma energética sin crear enemigos poderosos en el cartel de los petróleos. Uno no hace una reforma educativa sin crear enemigos poderosos en las uniones. Uno no hace una propuesta de encaminar los condados, que todavía pienso es importante, verdad, en el asunto de los municipios sin crear enemistad con ciertos alcaldes. Y yo reconozco que me tiré esa, creé demasiada fricción y creé demasiados enemigos.

Segundo, paralelo a eso, mi enfoque, yo me convertí un poquito obsesivo en el trabajo y en la gestión, y perdí, y no me dediqué tiempo a crear relaciones tanto en la legislatura, en otros alcaldes, delegaba a otros mientras yo hacía un trabajo que entendía era importante y entendía que era urgente, pero hoy día me doy cuenta de que eso era importante.

Tercer lugar, yo creo que tuve aciertos y desaciertos en mi equipo de trabajo, verdad, y ciertamente hubo personas que fallaron y, por consiguiente, aunque las acciones que ellos tomaron son responsabilidad de ellos, fue mi juicio que determinó que yo debería poner x o y persona en cierta posición y sin duda alguna, algunos de ellos fallaron.

En otros aspectos un poquito más biológicos, yo sé que esto suena raro, pero yo, yo prácticamente dejé de dormir, verdad, después del huracán María yo estaba durmiendo en promedio (de) una a dos horas al día y eso tiene un efecto, verdad, un carry over effect que afecta el juicio de uno, afecta el temperamento entre otras cosas y yo creo que en parte algunos de mis errores de juicio, emanan de ello. Y ahora yo soy un proponente más grande de que todo el mundo debe dormir sus seis y siete horas porque eso te ayuda a ser más productivo, más tranquilo entre otras cosas. Y eso a gran escala son alguno de los errores”, expuso Rosselló Nevares en entrevista radial en WPAB 550.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.