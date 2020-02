Salud busca voluntarios para trabajar en refugios del sur

El secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado, informó el miércoles que convocó a las escuelas de medicina, universidades y colegios de profesionales de la salud para servir como voluntarios en el proceso de captación de información para proveer asistencia y ayuda necesaria a las personas afectadas.

La ayuda se enfocaría en atender a las personas que han optado por permanecer cerca de sus hogares o en otros lugares de campamentos espontáneos, no en los oficiales.



“Al no estar en los campamentos del gobierno, carecemos de la información necesaria para poder ayudarlos a nivel de cuidado de la salud física, emocional o de bienestar. A través de este esfuerzo, lo que queremos es obtener los datos necesarios de los campamentos auto gestionados para poder proveer la ayuda. Queremos saber dónde están, cuántas personas hay, qué necesidades en particular tienen, etcétera. Tenemos toda la información de las personas que permanecen en los campamentos oficiales, pero no tenemos los datos de las personas que están en los campamentos espontáneos. La idea es llegar a las comunidades donde aún no se han podido identificar las necesidades”, explicó el doctor Rodríguez Mercado en comunicación escrita.



Esta iniciativa del titular de Salud cuenta con la colaboración de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Múltiples entidades del campo de la salud se han ofrecido a colaborar en este esfuerzo. El mismo abarcará los siguientes pueblos: Ponce, Guayanilla, Peñuelas, Guánica, Yauco, Utuado, Lajas, Sabana Grande, San German, Adjuntas y Maricao.

Según explicó el Departamento, los voluntarios visitarán las áreas para identificar los campamentos espontáneos y entrevistar a los refugiados para identificar sus necesidades. Los colaboradores se presentarán en los campamentos con una identificación de la institución que representan y una carta del secretario de Salud. La información que obtengan se procesará de manera electrónica.



“Conforme vayamos recopilando la información, podremos tener un resumen preliminar en pocos días. Hemos identificado 39 campamentos no oficiales, pero estamos seguros que son muchísimos más. Un detalle particular es que estos campamentos que se establecen de manera espontánea y a menudo, se deshacen rápidamente por lo que cuando vas luego al mismo lugar descubres que ya no están. Queremos hacer visible a las personas que permanecen en esos campamentos no oficiales. Por eso estamos participando en este esfuerzo para poder ayudarlos. Esto nos ayudará no sólo a identificar los campamentos, sino también nos proporcionará información sobre el número de personas que hay. De esta forma podríamos ayudarlos en áreas de salud física, salud emocional o de bienestar”, explicó el doctor Richard Garfield, de los CDC.



Se trata de un proceso de ayuda cuyo primer paso es capturar la información, seguido luego de una fase de análisis e identificación de necesidades. No obstante, si en el proceso se identifica algún caso de emergencia, como por ejemplo una persona con pensamiento suicida, se busca la ayuda de manera inmediata. Según explicó el titular de Salud, su departamento brindará las ayudas relacionadas con el área de la salud. Las necesidades de ayuda que no sean de salud, serán coordinadas con las agencias pertinentes.



“Aquí lo más importante es identificar esos campamentos no oficiales porque hasta ahora se desconoce dónde están ubicados, quiénes están refugiados en ellos y qué necesidades particulares tienen. La información que se obtenga será compartida con otras agencias con la finalidad de que puedan brindar ayuda a esa población”, concluyó.

