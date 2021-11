Salud ha vacunado contra el COVID-19 a 5 mil menores de 5 a 11 años

Desde que se dio el visto bueno por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) para que los menores de 5 a 11 años se vacunen contra el COVID-19, alrededor de 5 mil ya comenzaron el proceso, informó el martes, la directora del Programa de Vacunación del Departamento de Salud, Iris Cardona.

“Nosotros hemos distribuido vacunas en los primeros cuatro dias a poco mas de 100 proveedores de la red que tenemos de 300. El gobierno federal también envía vacunas a través de otros programas de farmacias a los centros de atención primaria. Hoy ya tenemos registradas- administradas probablemente hay el doble de la cantidad que voy a decir- 4,451 dosis administradas en esta población. El flujo de vacunación- y esto es esperado de que los padres se sientan mas confiados llevando primero a los chicos grandes- es de los niños de 9,10, 11 años es la mas que se ha vacunado. No obstante, tenemos desde los 5 hasta los 11 años”, dijo la doctora Cardona en conferencia de prensa.

Sobre el aumento en positividad en personas no vacunadas que se ha reflejado en los pasados días, la doctora Cardona mencionó que “hemos visto un aumento en casos en la última semana, no obstante, todavía no se ve el aumento en las hospitalizaciones”.

“En términos generales, los menores de 20 años representan hoy un 19 por ciento de todos los casos confirmados y probables en Puerto Rico. En los Estados Unidos, según los datos del CDC son un 40 por ciento, así que en Puerto Rico estamos en una posición mejor. No obstante, el llamado es que tenemos que seguir avanzando con esas dosis de refuerzo en nuestros adultos, adelantar este proceso de vacunación de los niños y de cara a los próximos días de fiesta, prudencia, de manera que no se nos disparen los contagios”, añadió.

Las expresiones de la funcionaria se dieron en la inauguración del centro de vacunación pediátrico del Colegio de Médicos y Cirujanos, en las facilidades de The Mall of San Juan. Los primeros en vacunarse fueron niños de las escuelas públicas de Villa Capri, Elemental Nueva y San Agustín de San Juan.

El objetivo es vacunar en o antes de mediados del mes de enero a 200 mil menores.

