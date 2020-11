Salud hace llamado para prevenir diabetes en tiempos de COVID-19

El coordinador del Programa de Diabetes y Automanejo de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud (DS), Leonardo Pérez Rivera, instó el martes a los pacientes de diabetes a que evalúen sus niveles de azúcar por ser esa población una de las más vulnerables al desarrollo de efectos graves si contrae COVID-19.

“En medio de una pandemia cualquier cuadro clínico se puede complicar. Por eso, el llamado es a que acudan al médico para que se realicen una prueba de azúcar en la sangre y conozcan si tienen o no la enfermedad, de modo que puedan comenzar de inmediato a trabajar con ella”, enfatizó el también educador en salud en comunicación escrita.

Según explicó, “cuando los diabéticos desarrollan una infección viral por la alteración de los niveles de glucosa en la sangre, en algunos casos se hace más difícil tratarla. Esto ocurre porque el sistema inmunológico (las defensas del cuerpo) está comprometido, lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente el proceso de recuperación sea más largo, o porque el virus puede progresar en un entorno de glucosa elevada en la sangre”.

La diabetes es una enfermedad crónica, de larga duración, que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no puede utilizarla de forma eficaz. La insulina es la encargada de regular la azúcar necesaria para producir la energía. Si la insulina no llega a las células se pierde la energía y el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.

Asimismo, reiteró la importancia de crear conciencia sobre la mencionada condición que ha sido catalogada como la tercera causa de muerte en Puerto Rico por las pasadas dos décadas. “Esta condición tiene que tomarse con mucha seriedad. La prevalencia de la diabetes en adultos es la más alta en Estados Unidos. Un 15% de los adultos de 18 años o más fueron diagnosticados con esta enfermedad. Estos números reflejan que 1 de cada 6 adultos tiene diabetes en Puerto Rico”, señaló Pérez Rivera.

A su vez, informó que como parte del rol educativo del Departamento de Salud se ofrecerán dos Facebook live dirigidos al público en general. Para acceder a los mismos los interesados pueden hacerlo a través de la página Alianza de Enfermedades Crónicas. Ambos están programados para las 9:00 am. El primero será mañana miércoles, 11 de noviembre y se discutirá el “Manejo de emociones y Diabetes”. El segundo, programado para el viernes, 13 de noviembre, abordará “El cuidado de si en tiempos de incertidumbre”.

Del mismo modo, anunció que realizarán un taller virtual –webinar- titulado “Entendiendo la Diabetes en la pandemia del COVID 19”, el martes 17 de noviembre desde las 8:30 am. Con el mismo, dirigido a los profesionales de la salud, se podrán reclamar créditos de educación continua.

El llamado de Pérez Rivera se hace en medio de la celebración de noviembre como el Mes de la Concienciación de la Prevención de Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre.

En Puerto Rico se tratan tres tipos de Diabetes: Tipo I, es una condición autoinmune en la que el cuerpo no produce insulina y no es prevenible. Tipo II, cuando el cuerpo no produce suficiente insulina para usarla de manera eficiente. Esta es prevenible o puede retrasarse su aparición si se mantienen estilos de vida saludables. La tercera se conoce como gestacional, característica de las mujeres mientras están embarazadas.

