Salud hace un llamado a no alarmarse por coronavirus

El Departamento de Salud informó el sábado que mantiene una vigilancia activa ante los múltiples casos del nuevo tipo de coronavirus que se han reportado en China, y que apenas alcanza la cifra de dos casos en los Estados Unidos.

No obstante, señalaron que no debe haber razón para alarmarse, ya que en estos momentos no representa riesgo para Puerto Rico.

“Hemos revisado y actualizado todos nuestros protocolos en relación al diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, por lo que de surgir un caso en nuestro territorio, estaríamos preparados para intervenir de manera inmediata. No obstante, en estos momentos, este nuevo coronavirus se mantiene alejado de nuestra Isla y los casos identificados en los Estados Unidos, se encuentran aislados”, indicó el doctor Rafael Rodríguez Mercado, secretario del Departamento de Salud.

El funcionario expuso que están en estrecha comunicación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), para darle continuidad a los hallazgos que se vayan encontrando tras los estudios de estos nuevos casos e implementar los controles requeridos para evitar el ingreso del virus a la Isla.

“Contamos con personal destacado que sirve de enlace con los CDC en Estados Unidos y con nuestra Oficina de Epidemiología, quienes coordinadamente, comparten información para, de ser necesario, implementar un mismo protocolo de surgir algún caso”, abundó Rodríguez Mercado.

Por su parte, la doctora Carmen Deseda, epidemióloga del Estado, recalcó que “en Puerto Rico no se ha presentado ningún caso tan siquiera sospechoso de infección por este nuevo coronavirus, por lo que las precauciones deben ser dirigidas a las personas que vayan a viajar al extranjero, más específicamente al país de China”.

Ante el brote en el país asiático, los CDC, han establecido un nivel de alerta tres para los viajeros a Wuhan en China. Este nivel establece que se evite cualquier viaje a esta zona.

Mientras que, para el resto de China, se ha establecido un nivel de alerta uno que recomienda prácticas de precaución ante el riesgo de contagiarse de este virus al viajar a esta área, que incluyen que: personas que viajan a este país deben mantenerse alejadas de personas enfermas, evitar contacto con animales vivos o muertos y evitar visitar mercados de animales, así como lavarse las manos constantemente por al menos 20 segundos o utilizar hand sanitizaer en caso de no contar con agua y jabón.

Los coronavirus humanos causan infección de las vías respiratorias altas produciendo síntomas como dificultad respiratoria, secreciones nasales, congestión nasal, dolor de garganta, estornudos, tos y fiebre. La duración de los síntomas mayormente es de tres a cuatro días y no existe vacuna para prevenirla.

