Salud informa dos nuevos casos de la variante Delta del COVID-19 en la Isla

La Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud (DS) reportó este miércoles dos casos adicionales de la variante Delta. En Puerto Rico, se han identificado cinco casos hasta la fecha. La cepa de coronavirus, identificada en la Isla a principio del verano, constituye una preocupación a nivel internacional por ser considerada más transmisible y peligrosa.

“La pandemia no ha acabado y vamos a continuar viendo nuevos casos, nuevas variantes mientras tengamos personas sin vacunar. La vacuna ha demostrado ser segura y es la mejor forma de protegernos del COVID-19. En este momento, no hay que alarmarse, seguimos vigilantes ante nuevos casos. Ciertamente, las variantes representan una amenaza para nuestra Isla, hemos avanzado mucho para retroceder a nuestros esfuerzos”, aseguró el secretario de DS, Carlos Mellado López tras señalar que la mayoría de los casos identificados son en personas no vacunadas.

De acuerdo a la investigación, los nuevos casos no están relacionados entre sí. Una mujer entre 20 a 29 años y un hombre entre 30 a 39 años, ambos de la zona metropolitana, uno de ellos tiene la serie de dosis completada. Los pacientes no requirieron hospitalización, a pesar de presentar algunos síntomas leves asociados al coronavirus.

El Departamento de Epidemiología de Salud Pública del DS, cuenta con la colaboración del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en San Juan (CDC, por sus siglas en inglés) y Ponce Health Sciences University (PHSU). Además, tres laboratorios en la Isla: Quest, AEGIS, LabCorp e Ilumina, envían al CDC en Atlanta muestras para secuenciar y mantener la vigilancia molecular. Recientemente, se añadió la Universidad Central del Caribe.