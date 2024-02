Salud investiga tres casos por leptospirosis

El Departamento de Salud hizo un llamado este martes a la ciudadanía a adoptar medidas para prevenir contagios por leptospirosis, tras reportarse tres muertes en el mes de enero.

Según, la principal oficial epidemióloga, Melissa Marzán, comparan los casos recientes con los del año, pues de igual forma se registraban entre dos a tres por mes.

"Tenemos tres defunciones en investigación. Los contagios se están comportando más o menos igual al año pasado", indicó Marzán.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede causar condiciones de salud graves en los riñones, hígado, meningitis, dificultad para respirar y sangrado, y podría ser letal.

A continuación, algunas recomendaciones para evitar contagiarse con leptospirosis:

• No camine, nade, no se bañe, ni sumerja la cabeza o trague agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar contaminado con orina de animales o agua de la inundación.

• Cubra las cortaduras de la piel con vendajes o curitas a prueba de agua u otro tipo de material que no permita la entrada de agua.

• Si va a manejar con escombros, utilice ropa de mangas largas, cubra la mayor parte de la piel, use guantes, gafas de seguridad y zapatos cerrados.

• No camine afuera descalzo. Use ropa, guantes, zapatos cerrados o botas protectoras a prueba de agua, cerca de aguas o tierra mojada que puedan estar contaminadas.

• No utilice agua de inundación o de cuerpos de agua para limpiar la casa o lavar ropa.

• Mantenga los alimentos y la basura en recipientes cerrados y, si puede, coloque trampas para ratas.

• Si usted se siente enfermo y tiene los siguientes síntomas debe buscar evaluación médica de inmediato. Detección temprana salva vidas.

El periodo de incubación de la leptospirosis es de 2 a 30 días; la mayoría de los casos de enfermedad se producen de 5 a 14 días después de la exposición. Entre los primeros síntomas de la enfermedad destacan: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ojos enrojecidos, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ictericia (piel y ojos amarillentos), sarpullido y tos.

La agencia hace un llamado a que toda persona que tenga síntomas de leptospirosis se comunique inmediatamente con su profesional de la salud o visite una sala de emergencias.