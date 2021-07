Vacunación y mascarillas obligatorias en las escuelas

El secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado López, junto a la principal oficial médico, Dra. Iris Cardona y el principal oficial de epidemiología, José Becerra, presentaron este jueves la Guía para la Prevención de COVID-19 en las escuelas y nuevas estrategias de vacunación.

La vacunación será compulsoria para estudiantes mayores de 12 años. Además, se informó que las mascarillas serán obligatorias para todos, incluso para vacunados. Se realizarán también pruebas para detectar contagios.

“Todavía nos encontramos en un escenario pandémico, el virus no se ha ido, no obstante, debemos priorizar la enseñanza presencial, siendo fundamental que las escuelas implementen y estratifiquen las estrategias de prevención. En ese contexto, la vacunación ha demostrado ser eficaz contra el COVID-19 logrando controlar su propagación. Por lo que, ningún estudiante a partir de los 12 años será admitido en una escuela de forma presencial, si no está debidamente inmunizado”, indicó Mellado López en conferencia de prensa.

Mellado López aseguró que la medida busca tener un ambiente más seguro y salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. “Una de las claves para controlar la pandemia es minimizando su propagación. Tener la mayor cantidad de estudiantes vacunados en el sistema de educación pública, privada y universitaria, dará mayores garantías de salud a la población para la cual no hay una vacuna autorizada. Esta medida será parte del protocolo”.

Precisamente, el DS, actualizó la Guía para la prevención de COVID-19 que establece nueve estrategias de prevención esenciales recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), para poder ofrecer las clases presenciales y ayudar a prevenir la transmisión del COVID-19 en las escuelas. En Puerto Rico se exigirá el cumplimiento de las nueve estrategias para velar por la seguridad de la comunidad.

Vacunarse tan pronto sea elegible

Uso universal correcto y obligatorio de mascarilla

Mantener el distanciamiento físico

Uso de pruebas para la identificación temprana de casos, conglomerados y brotes

Mejorar la ventilación de los salones de clases

Lavado de manos e higiene respiratoria

Quedarse en casa cuando esté enfermo y realizarse la prueba del COVID-19

Rastreo de contactos en combinación con medidas de aislamiento y cuarentena

Limpieza y desinfección de los planteles escolares

El distanciamiento, se reduce de 6 a 3 pies en los salones de clases. Al comer, debe haber seis pies de distancia.

La determinación de cerrar salones o escuelas, será tomada en conjunto con el Departamento de Salud.

Salud reportó este jueves: una muerte, 101 casos confirmados y 100 hospitalizaciones por coronavirus (COVID-19), en Puerto Rico.

Un estudio del proyecto de vigilancia genómica de la Universidad Central del Caribe (UCC) en colaboración con la Universidad de Yale, liderado por la epidemióloga Fabiola Cruz, reveló que el 80% de los casos de COVID-19 en Puerto Rico son por la variante Delta.

Pese a que solo se han estudiado el 3% de las pruebas tomadas en la Isla -cuando lo ideal sería es entre un 5 a 10%- esa muestra permite establecer patrones, según indicó la epidemióloga. Lee más aquí.

El proyecto también refleja que el 90% de las muertes por el virus son de personas no vacunadas.

Actualmente, la tasa de positividad en la Isla ya alcanza el 5%.

Epidemióloga Fabiola Cruz recomienda que el Gobierno haga compulsorio el uso de mascarilla

