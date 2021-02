Salud revelará este viernes guías para el reinicio de clases presenciales

El designado secretario de Salud, mencionó que será este viernes que el Departamento de Salud revelará las guías para la apertura de escuelas, que debería comenzar el primero de marzo a insistencias del gobernador Pedro Pierluisi.

“El CDC como agencia federal recomiendan unas guías. Esas guías las tenemos y es de dominio público. Esas guías hay que atemperarlas a un protocolo. Nosotros tenemos ese protocolo. Ciertamente, si ustedes analizan, tan temprano como la semana pasada el CDC cambió su guía porque es algo dinámico. Por lo tanto, a cada estado y territorio le toca implementar la política pública de cómo va a ser. Y yo quiero decidir tener esa guía que sería bastante inteligente seguir esa guía, o si yo quiero establecer otra”, dijo Mellado López en conferencia de prensa.

“Como política pública, el gobierno de Puerto Rico ha priorizado la educación presencial. Dijo nosotros queremos tener alternativa presencial. Y ello basado en una petición de sectores privados y de escuelas públicas. A ese sentido, el Departamento de Salud se une, trae la guía del CDC, que actualizó la semana pasada y crea un protocolo. Ese protocolo lo tenemos ya”, añadió.

Con el documento, se autorizará la reapertura de escuelas.

Mellado López sostuvo que este viernes revelará el contenido de esos protocolos.

Por otra parte, el titular de Salud habló sobre el retraso del recibo de vacunas que ha experimentado Puerto Rico a raíz de la tormenta invernal que ha azotado a Estados Unidos.

“En este momento, en esta semana no hemos recibido vacunas por la situación del mal tiempo en los Estados Unidos”, dijo Mellado López.

“Siempre recibimos vacunas martes, miércoles y jueves. Esas vacunas siempre se mantienen ultracongeladas vivas porque si no ha actividad ese fin de semana pues no se puede transportar esa vacuna si no la vas a utilizar. Vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que nosotros inoculamos”, añadió.

Expuso que los pacientes que tienen citas, “nos estamos comunicando con los pacientes para notificarles que las citas no van”. Mencionó que los únicos que mantienen el proceso de vacunación es la Guardia Nacional para la segunda dosis de primeros respondedores.

