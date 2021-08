Salud trabaja con nuevo formato para publicar datos sobre el COVID-19 en las escuelas

La Principal Oficial de Epidemiología, Melisssa Marzán, explicó este jueves que están trabajando en un nuevo formato para publicar datos relacionados al COVID-19 y las escuelas, con el fin de que la comunidad escolar, y en especial los padres, pueda interpretar con mayor facilidad los datos que se presentan.

Según explicó la funcionaria, actualmente la plantilla de escuelas asociada al BioPortal recoge y presenta información que contiene tres variables; persona con prueba positiva al COVID-19, persona que ha sido identificada como contacto y la persona asociada a un viaje. Añade que esta información no necesariamente se traduce a personas o estudiantes diagnosticadas con COVID-19, que estén asistiendo o hayan asistido a los planteles escolares.

Padres no pueden entrar a la escuela y deben dejar a sus hijos en el redondel.

La persona que está con prueba positiva al COVID-19, puede tener una de tres pruebas, inclusive puede tener más de una prueba positiva. El Bioportal recoge información de pruebas moleculares, antígenos y serológicas. Por otro lado, el “contacto cercano” es aquella que ha compartido con un caso positivo a COVID-19 por un periodo acumulado de 15 minutos o más, en 24 horas, a una distancia menor de 6 pies, esto no significa que la persona esté positivo al virus. La persona asociada a viajes incluye aquellas que no están vacunados y a las que no presentan pruebas al llegar a Puerto Rico.

“Es mi interés y el del Secretario que la ciudadanía esté informada. Es por esa razón que estamos trabajando en una nueva plantilla para publicar los datos en el contexto epidemiológico correcto y con claridad. Lo que perseguimos es informar en el contexto apropiado. Los datos crudos por sí solos, pueden inducir a una interpretación incorrecta”, expresó la Dra. Marzán.

Epidemióloga avala tercera dosis de la vacuna, pero subraya que cada ciudadano debe tomar un rol proactivo para evitar contagios.

Por su parte, el presidente de la Coalición Científica, Daniel Colón, coincidió en que los datos se deben presentar de una manera que puedan ser interpretados apropiadamente para que no causen confusión.

“Es importante destacar que un caso expuesto sea por un viaje o por presencia de una persona positiva en un núcleo familiar no es equivalente a un contagio en una escuela. El BioPortal está diseñado para capturar esas posibles exposiciones y prevenir la posibilidad de contagio en las escuelas. No queremos que las personas se confundan e interpreten que los casos identificados, que han ocurrido fuera de las escuelas, son “casos o contactos” que ocurrieron dentro de un plantel escolar”, afirmó Colón tras asegurar que continúan colaborando con el DS en el análisis y comunicación de datos.

