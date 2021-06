Santa Isabel | Joven de 24 años muere en accidente de tránsito

Un joven de 24 años murió en un accidente de tránsito a eso de las 9:40 de la noche del sábado en el expreso PR-52 en jurisdicción de Santa Isabel.

Según el reporte, José C. Cora González de 24 años -residente de Coamo- conducia el vehículo de motor Mercedes, modelo C 230, color rojo del año 2005, por la mencionada carretera en dirección de Salinas hacia Santa Isabel, éste lo hacía a una velocidad que no le permitió tener el control y dominio del volante, que resultó con el impacto de la parte lateral izquierda del auto con una barrera de hormigón y volcándose.

El joven resultó con lesiones de carácter que le causaron la muerte en el lugar.

La investigación, estuvo a cargo del agente Ramón Torres de la División Autopista Salinas, en unión a la Fiscal Ada Torres, quien ordenó la toma de medias y fotos del lugar, las cuales fueron realizadas por los agentes Iris Santiago de Autopista Salinas y Pedro Soto de Servicios Tecnicos.

Además, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a Ciencias Forenses para fines de autopsia.

El vehículo de motor, fue ocupado para fines de investigación (peritaje) y transportado por el agente Edgardo Márquez de Transportación y Grúas, a la División de Autopista Salinas.

