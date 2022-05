Saudy Rivera: “Seguimos en un proceso delicado pero con una fe enorme”

La presentadora Saudy Rivera compartió en el público en la noche de ayer, sábado, el duro proceso que ha pasado con su esposo Iván Rivera, quien habría sufrido un derrame cerebral hace varias semanas.

"Me nace compartir con ustedes esta alabanza que me ha ayudado tanto en este duro proceso. Reconozco no soy la única pasando por duras pruebas. Yo supliqué de rodillas y con toda el alma a Dios para que me regalara un milagro. En medio de tanto dolor y desesperación me lo cumplió. Seguimos en un proceso delicado pero con una fe enoooorme. A ti que me lees ´Yo no se por lo que estás pasando pero se acerca un milagro…'cree y pide con fe y el alma limpia, grandes cosas pasarán ante tus ojos. Cierra los ojos, escúchala y que nadie te interrumpa. Esta alabanza es interpretada por @chanelnovas a quien me encantaría conocer y decirle cuánto ha tocado mi corazón en medio de la tiniebla. Gracias a la gran enfermera Linet, que me la cedió en medio de tanta agonía. Seguimos luchando y no nos rendiremos. Poco a poco iremos retomando la vida. Gracias a todos los que con su buena fe han puesto en sus oraciones a mi esposo Ivan y nuestra familia. No nos suelten, Dios les multiplique en salud y bendiciones. Quienes me conocen saben cuánto creo en un Dios vivo y en el poder de la oración”, dice la publicación en Instagram.

Rivera es Inspector de prevención de incendios, en San Juan.

El ex comisionado del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo, informó sobre la situación y pidió oración.

La pareja tiene dos hijas; Valeria y Valentina.