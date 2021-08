Se acerca el fin de PUA

Tras más de un año de la otorgación de beneficios a trabajadores desplazados por causa del Covid-19, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos J. Rivera Santiago, anunció la culminación de los beneficios de programas temporeros de ayudas tales como PUA y la Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica.

Según informó, la última semana pagadera será el 4 de septiembre, por lo que posterior a esta los reclamantes no recibirán beneficios adicionales.

Secretario del Trabajo recomienda no esperar para ir a buscar empleo.

“Durante el día de hoy, alrededor de 130 mil reclamantes de PUA y Desempleo fueron notificados, vía correo electrónico, sobre la inminente culminación de ayudas a trabajadores afectados por la pandemia. A lo largo de estos 18 meses hemos desembolsado un total de $9,594,455,447.13 en fondos federales y estatales para asistir a quienes perdieron sus empleos debido a la pandemia, ya sea porque laboraban con un patrono o trabajaban por cuenta propia. Al finalizar este ciclo de ayudas nos enfocaremos en continuar brindando alternativas para que quienes carezcan de empleo logren reintegrarse lo más pronto posible a la fuerza laboral y aporten su conocimiento, destrezas y experiencia desde donde puedan ser útiles a Puerto Rico”, dijo Rivera Santiago.

En el caso de PUA, si la persona no ha realizado una reclamación inicial tendrá hasta el 6 de octubre para solicitar los beneficios. No obstante, recalcó que la última semana pagadera tanto para la Compensación Federal por Desempleo Pandémico (FPUC) y el PUA será la semana correspondiente al 4 de septiembre, al igual que los programas de beneficios de desempleo, creados bajo el “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act of 2020”.

"No hay apetito laboral".

Entre estos programas que concluyen está la Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) que otorga beneficios a individuos que han agotado el Seguro por Desempleo. De igual forma, finaliza la Compensación Federal por Desempleo Pandémico (FPUC).

Del mismo modo, termina la Compensación por Desempleo para Trabajadores con Ingresos Mixtos (MEUC). La ayuda antes mencionada provee un beneficio suplementario para aquellos que reclaman los beneficios del Seguro por Desempleo o alguna de sus extensiones y además han trabajado como cuentapropistas.

Posterior a la semana del 4 de septiembre, solo recibirán los beneficios de desempleo aquellas personas que cumplan con los requisitos del Programa de Seguro por Desempleo.

