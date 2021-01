¡Se casa la animadora Ivonne Orsini! | Mira aquí su primeras fotos

La gran familia de Telemundo felicita a la animadora Ivonne Orsini, quien se casó ayer con su novio Christian Ravelo en una ceremonia íntima, siguiendo los debidos protocolos de seguridad, en los jardines del Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande.

La novia vistió un hermoso traje diseñado por D' Royal Bride, colección del 2021. El bizcocho fue confeccionado por Nanys Cake Designs, y la coordinadora del evento lo fue Yaska Crespo.

Fotos: ¡Felicidades a los novios! Mira aquí el álbum de boda de Ivonne Orsini

"Desde hace tiempo Christian es mi compañero de vida, nuestra unión de ayer re confirmó ante Dios y nuestros testigos que el amor, respeto y compromiso lo tenemos para toda la vida.", dijo la animadora en declaraciones escritas.

"Creamos una hermosa familia! Ayer me casé con tres, con Christian y sus dos niños Adrián y Gustavo. Nada me hace más completa de saber que me casé con un hombre que tiene todo lo que me hace inmensamente feliz!", añadió.

Aquí los detalles de la hermosa boda:

Ceremonia y Recepción: Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico

Coordinadora: Yaska Crespo

Decoración: Luciano Designer

Bizcocho: Nanys Cakes Designs

Vestido de Novia: D’ Royal Bride

Maquillaje: Josy Andrades

Videógrafo: Juan Cordero

Fotos: Wendell Quiles

Invitaciones: Invito in Rossi

Musicalizacion: Duo Romanza y DJ GIova

Oficiante: Pablo Aymat

Novio: Leonardos Fifth Ave.

Orsini se unió a la estación a partir del pasado viernes, 1ro de enero y junto a Ramón “Gato” Gómez serán los presentadores del “Morning Show” de Telemundo Puerto Rico que estrena el lunes, 15 de febrero y se transmitirá de lunes a viernes de 8am a 10am.

