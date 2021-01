El cantante salsero Víctor Manuelle anunció hoy que contrajo matrimonio con la relacionista Frances Franco.

“Después de 13 años d convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días. @francesfranco17 me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes”, escribió a través de sus redes sociales.

La pareja comenzó su relación en el 2008.

¡Qué viva el amor! Mira las imágenes aquí:

Fotos: Se casa Víctor Manuelle

