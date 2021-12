Corrupción en Cataño: se declaran culpables Oscar Santamaria y Raymond Rodríguez

El empresario Oscar Santamaria llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y se declaró culpable, en el caso de corrupción en el Municipio de Cataño.

Santamaria enfrenta cargos de conspiración, soborno con fondos federales y "kickbacks".

Según el acuerdo, firmado el 30 de noviembre, el empresario cometió los actos entre junio de 2017 y febrero de 2021.

En el documento, explican que Santamaria entregó pagos semanales de $2,000 al entonces alcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado, para asegurar contratos con el municipio.

Delgado se declaró culpable, tras también llegar a un acuerdo.

"Comparezco ante el pueblo de Puerto Rico, para pedir perdón y expresar mi arrepentimiento genuino a mi esposa, a mis padres naturales y adoptivos, mis hijas e hijos, familia, amigos y todas y todos los que se han podido ver afectados por mis acciones", expresó Santamaría en declaraciones escritas.

"Es mi deseo hacer un reconocimiento público de mis actos cuyas consecuencias han causado dolor y sufrimiento. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública", añadió.

El empresario añadió que renunció a su posición como presidente de la empresa Waste Collection, cerró su oficina legal, y someterá al tribunal la desafiliación de su profesión de abogado.

"El arrepentimiento si es genuino te lleva a un cambio de mentalidad y luego de una profunda reflexión sobre los errores cometidos yo Oscar Javier Santamaría Torres estoy genuinamente arrepentido. Pretendo probarlo cada día que me quede de vida sirviendo de ejemplo a otros para que jamás se aparten de los valores éticos y morales que deben prevalecer en toda profesión y en la vida", finalizó.

21-464 Santamaria Plea Agre... by Erick A. Velázquez Sosa

RAYMOND RODRÍGUEZ

Raymond Rodríguez, de JR Asphalt, también se declaró culpable de de conspiración, soborno con fondos federales y "kickbacks".

Rodríguez era socio de Mario Villegas, quien fue arrestado en su residencia y se declaró "no culpable".

Según las autoridades federales, Rodríguez y Villegas pagaban sobornos y "kickbacks" a Delgado, a cambio de contratos.

Según el documento, la conspiración inició en junio de 2017. En junio de 2021, Rodríguez le pagó $14,500 a Delgado por un contrato de $324,973.27. El día después, Villegas supuestamente le pagó $17,000 al exalcalde.

21-465 Rodriguez Plea Agree... by Erick A. Velázquez Sosa