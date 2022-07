Se declara culpable sujeto que “hackeó” emails y cuentas de Snapchat de estudiantes de la UPR

Un hombre identificado como Iván Santell Velázquez se declaró culpable ante el foro federal de haber “hackeado” sobre una docena de correos electrónicos y cuentas de la red social “Snapchat” de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según trascendió, Santell Velázquez -mientras era estudiante de la UPR de Cayey- envió correos electrónicos no autorizados a la facultad, la administración y estudiantes bajo el alias “Slay3r_r00t”.

Santell obtuvo acceso a más de 100 cuentas de correo electrónico de estudiantes, recopilando información personal a través de esquemas de suplantación de identidad.

Además, entre 2019 y 2021, el hombre pirateó las cuentas de Snapchat de varias estudiantes, algunas de las cuales contenían imágenes de desnudos. Santell Velázquez compartió las fotos con terceros, quienes publicaron las imágenes en el internet.

"Después de que Santell Velázquez irrumpió en la cuenta de Snapchat de una víctima, ella comenzó a recibir mensajes de texto acosadores con sus fotos íntimas. Las fotos de desnudos robadas de la cuenta de Snapchat de la víctima se publicaron en Twitter y en una página de Facebook", indica un comunicado de prensa del Departamento de Justicia federal.

El acuerdo de culpabilidad abarca a 15 mujeres víctimas de la conducta de Santell Velázquez, así como a la Universidad de Puerto Rico.

“Este individuo participó en esquemas de suplantación de identidad para robar información”, dijo el fiscal federal Stephen Muldrow.

“Acosó a numerosas mujeres con las fotos de desnudos que les robó y, en algunos casos, las publicó. Este caso demuestra la importancia de salvaguardar la información personal y las contraseñas, especialmente en respuesta a correos electrónicos y mensajes de texto sospechosos”, añadió.

“Las personas que se involucran en este tipo de comportamiento saben que lo que están haciendo está mal, y saben que están causando un gran daño a sus víctimas. Lo que quiero que todos sepan es que no solo está mal, es un delito federal que el FBI no tolerará”, expresó por su parte Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.