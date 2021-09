Se defiende Elizabeth Torres: llama corruptos a penepés y confirma petición de indulto total

La delegada congresional, Elizabeth Torres, se “defendió” este martes, del alegato a su petición de indulto para su esposo Edwin Domínguez, quien fue la expareja de la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro y que cumplía cárcel por violación a una orden de protección.

Sus declaraciones:

"Si algo agradezco de los actos de desesperación del PNP, reflejados en las acciones y expresiones de Carmelo Ríos, el Secretario del partido más repudiado de su historia, ese que vive y ha vivido como millonario a costillas del pueblo por más de 20 años, es que hayan traído el asunto de la petición de indulto total para Edwin. La foto es pública y la información también. Fue el propio Gobernador quien la publicó, no yo. Y, aunque en la descripción de esa foto el Gobernador escribió que, “estabamos discutiendo asuntos de estatus”, algo que no es cierto, decidí ignorarlo y seguir enfocada. Allá cada cual con su consciencia. Como ya había hecho con Wanda Vázquez, pedí el indulto total de Edwin al Gobernador de Puerto Rico, el único con autoridad constitucional para otorgarlo. ¿A quién se lo iba a pedir, a Melinda la nueva rescatadora de la corrupción? ¿A Carmelo, el vividor del fondo público y de la estadidad? Espero, que así como Wanda Vázquez pudo separar mis críticas (y en ocasiones defensa) sobre su gestión como Gobernadora, el Gobernador sepa hacerlo también. Ella, habiendo sido Fiscal, especializada en casos de abuso doméstico, Secretaria de Justicia y Procuradora de la Mujer pudo concluir que Edwin no es más que una víctima de un caso fabricado. Espero que el Gobernador culmine lo que ella, por presiones externas de los grupos feministas, no tuvo el valor de hacer; dejarlo en libertad. Lo que yo pido, no es un favor porque pedir justicia no lo es. Que lo hagan si quieren y si no, no pasa nada. De hecho, tal como expresa el Gobernador en esta conferencia de prensa, ese asunto sigue su curso y yo continúo en conversaciones con Fortaleza. Eso por un lado. Pero, por otro, tal como me dijo Edwin mismo, “por mí no te calles, haz lo que tengas que hacer para ayudar al pueblo“. Eso hago y que sea lo que Dios quiera y que pase lo que tenga que pasar“, escribió Torres en sus redes sociales.

Pierluisi admitió que la delegada Elizabeth Torres le solicitó cambiar las condiciones de indulto de su pareja y que actualmente las evalúa.

“Ella sí en una ocasión trajo a mi atención la queja de que las condiciones impuestas a su pareja son totalmente irrazonables. Yo las recibí y las escuché y el personal de La Fortaleza que me asiste ha tenido otras comunicaciones con la delegada para discutir el asunto y asesorarme si cambio o no las condiciones impuestas a la pareja de la delegada por la exgobernadora y pueda estar fuera de una institución carcelaria para que pueda más o menos estar en la libre comunidad, porque las restricciones tengo que decir, que son bien onerosas”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

El gobernador no supo especificar si la reunión con Torres se dio antes o después de obtener el cargo de delagada/cabildera de la estadidad.

En cuanto a las expresiones de Torres en referencia al trabajo que realizan los delegados/cabilderos de la estadidad, el gobernador insistió en que posiblemente lo expresado por Torres en al emisora Nueva Vida fue sacado de contexto.