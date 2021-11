Se expresa Félix “El Cano” Delgado

Félix "El Cano" Delgado se expresó este martes en su cuenta de Facebook tras darse a conocer su renuncia como alcalde de Cataño.

Aquí sus expresiones:

"Cataño mil Disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite . A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño"

La renuncia de Delgado se conoció poco después del mediodía.

En septiembre, personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico realizó una intervención en el Municipio.

La Asamblea Municipal de Cataño realiza una reunión para nombrar a un vicealcalde que ocupe el puesto interinamente.

La Contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, explicó que el allanamiento es producto de una investigación que realizan del municipio sobre unos desembolsos, por lo que ocuparían computadoras para confirmar la información que necesitan.

Delgado también fue eje de controversia por el alquiler de una lujosa guagua Cadillac Escalade, por la que se pagaban $4,500 mensuales. Tras salir a la luz la transacción, el funcionario ordenó la cancelación del contrato de arrendamiento.

En junio del 2020, Delgado fue citado luego de una intervención en una gallera clandestina.