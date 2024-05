Se expresa Tata Charbonier tras su sentencia

La exrepresante María Milagros "Tata" Charbonier, quien fue sentenciada a ocho años de prisión, acudió este sábado a sus redes sociales para compartir un mensaje dedicado a los abogados de defensa.

"En el proceso de estos cuatro años pocos conocen muchos detalles. Algún día lo sabrán. Pero hoy sepan esto. Nunca olvidaré las palabras que me dijo el Lcdo. Francisco Rebollo Casalduc en una de tantas reuniones que teníamos en función a presentar la defensa de nuestro caso: “Licenciada, ayúdeme a ayudarla! Fue casi como una súplica cuando era yo la que suplicaba internamente por su ayuda. La Lcda. Anita Hill también me dijo que antes que su madre falleciera le expresó que a fin de cuentas, en la vida lo más importante era AMAR Y PERDONAR. Pensé, que por esas expresiones no tenía que conocer a su mamá, para saber lo privilegiada que fue de haber contado con una madre así! Tampoco olvidaré esas palabras porque me alertaron de la actitud que debía tener enfrentando este proceso. Hoy le doy las gracias a ambos por la batalla que dieron en nuestra defensa. Todavía nos queda un largo camino que recorrer, pero la paciencia ya no es impaciente en mi vida”, expresó Charbonier en redes sociales.

"Mirar el camino, cuán largo como sea es avanzar. Un paso aquí, un paso allá es avanzar. Mis respetos a ambos. Les comparto una misiva que le envié a mi abogado antes de la sentencia como un homenaje a su trabajo esforzado por defender mis derechos. El ejercicio de la defensa de hasta el más mínimo derecho de todo ciudadano que enfrenta la justicia, no debe ser criticado aún cuando defienda al criminal más desalmado. La defensa de los derechos de quienes enfrentan la justicia fortalece a cualquier sociedad democrática y nos beneficia a todos. Lo contrario puede llevar a grandes injusticias. Gracias a ambos por su trabajo!”, añadió la exlegisladora

Fue el pasado 12 de enero cuando el jurado en el juicio contra la exlegisladora y su esposo Orlando Montes, emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.

Las autoridades aseguran que la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), se apropió de más de $100,000 de fondos públicos, inflando el salario de Acevedo Ceballos para recibir "kickbacks".

En el documento, la fiscalía detalla los mensajes de texto que enviaba Charbonier, exigiendo su dinero. Además, demuestran como el salario bisemanal de Acevedo Ceballos aumentó de $755 en el 2013 a $2,564 en el 2017.

